TV Aixheim liegt jetzt vorne

Mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen den Tabellenletzten VfH Schwenningen hat der TV Aixheim die Tabellenführung in der Handball-Bezirksliga Männer übernommen. Der Vorletzte HSG Fridingen/Mühlheim II feierte mit 31:19 gegen Dunningen den ersten Saisonsieg und schöpft nun wieder Hoffnung im Abstiegskampf. In einem Mittelfeldduell setzte sich die TG Schwenningen gegen Schömberg durch und die Reserve der HSG Albstadt festigte mit einem sicheren Heimsieg gegen die HSG Neckartal den sechsten Platz.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – TSV Dunningen 31:19 (17:5). Die Heimmannschaft erwischte einen guten Start und ging über 6:0 und 11:4 mit einer 17:5-Führung in die Halbzeit. Es war das schnelle Spiel, das über eine gute Abwehr funktionierte und der HSG die hohe Führung brachte. In der zweiten Hälfte war der Gast in der Abwehr und auch im Angriff etwas präsenter. Doch ab dem Zwischenstand von 26:19 gelang den Dunningern kein Treffer mehr. Die Donautäler dagegen bauten den Vorsprung noch auf 3:1 aus. Es war der erste Sieg der jungen HSG-Truppe. Beste Torschützen: HSG: Noah Wäschle 8; Dunningen: Timo Häsler 7/3.

HSG Albstadt II – HSG Neckartal 32:23 (17:12). Die ersten zehn Minuten spielten die Gastgeber furios auf und kamen zu einer 8:2-Führung. In den nächsten 15 Minuten ließen sie aber merklich nach und brachten die Gäste immer wieder in aussichtsreiche Wurfpositionen. Somit verkürzte die HSG Neckartal bis auf drei Tore. In der zweiten Hälfte fing sich die HSG Albstadt aber wieder und baute den Vorsprung weiter aus. Die HSG Albstadt vergab viele große Chancen, sonst hätte der Sieg noch höher ausfallen können. Beste Torschützen: Albstadt: Jonas Menger 14/3; Neckartal: Alex Mäntele 9/1.

TG Schwenningen – TG Schömberg 28:26 (15:12). Die Schwenninger nahmen von Beginn an das Heft in die Hand. Sie führten schnell mit 2:0 und setzten sich auf 5:1 ab. Die Gäste gaben aber nie auf und kamen beim 19:19 in der 42. Minute erstmals zum Ausgleich. Die Heimmannschaft fand aber wieder in die Spur und beim 26:22 war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Schwenningen: Jonas Schulz 5, Richard Kellerer 5/1; Schömberg: Bastian Zanker 8/2.

TV Aixheim – VfH Schwenningen 34:24. Nicht gemeldet.

Kreisliga A Männer

TSV Stetten a.k.M. – HWB Winterlingen-Bitz II. Winterlingen-Bitz konnte keine Mannschaft stellen.

HSG Rottweil III – TV Spaichingen II 28.27. Nicht gemeldet.