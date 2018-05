TV Aixheim kann mit Sieg die Tabellenführung übernehmen

In der Handball-Bezirksliga Männer wird vom Zweiten TV Aixheim gegen den VfH Schwenningen ein Heimsieg erwartet. Offen ist das Duell TG Schwenningen gegen Schömberg. Auch in der Partie zwischen HSG Albstadt II und der HSG Neckartal gibt es keinen Favoriten. Mit leichten Vorteilen reist Dunningen zum Vorletzten Fridingen/Mühlheim II.

Bezirksliga Männer

TV Aixheim – VfH Schwenningen (Samstag, 19.30 Uhr; Sporthalle in Aldingen). Mit einem Heimsieg können die Aixheimer die Tabellenführung übernehmen. Daher werden sie das Schlusslicht aus Schwenningen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Schwenninger haben bislang erst einen Sieg auf dem Konto und befinden sich in akuter Abstiegsgefahr. Auch aufgrund der deutlichen Niederlage im Hinspiel gelten sie daher nur als Außenseiter.

HSG Fridingen/Mühlheim II – TSV Dunningen (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle in Mühlheim). Der Tabellenvorletzte Fridingen/Mühlheim II hat erst drei Punkte auf dem Konto und wird daher in eigener Halle alles versuchen, um näher an das hintere Mittelfeld heranzukommen. Dazu bedarf es allerdings einer Leistungssteigerung. Die Gäste stehen im hinteren Mittelfeld und können sich noch nicht in Sicherheit wiegen. Im Hinspiel setzte sich Dunningen sicher durch.

HSG Albstadt II – HSG Neckartal (Sonntag, 17 Uhr; Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen). Mit einem Sieg am vergangenen Wochenende verschafften sich die Albstädter Luft nach hinten und können somit befreiter in das Heimspiel gegen die HSG Neckartal gehen. Die Gäste wollen sich für die Hinspiel-Niederlage revanchieren und mit einem Sieg an den Albstädtern vorbei ziehen.

TG Schwenningen – TG Schömberg (Sonntag, 17 Uhr; Deutenberghalle 1). Diese beiden Mannschaften liegen im vorderen Mittelfeld und haben weder mit der Meisterschaft noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Mit dem Heimvorteil im Rücken wollen sich die Schwenninger für die Hinspiel-Niederlage revanchieren. Dies dürfte aber nicht einfach werden, denn die Schömberger werden mit ihrer ganzen Kampfkraft dagegen halten.

Bezirksklasse Männer

Im Spitzenspiel empfängt der Zweite Rottweil II den Tabellenführer TV Spaichingen. Die Partie ist offen. Der TV Aixheim II geht als Favorit in sein Heimspiel gegen den TV Hechingen. Außerdem empfängt Onstmettingen den HWB Winterlingen-Bitz.

TV Aixheim II – TV Hechingen (Samstag, 14.45 Uhr; Sporthalle in Aldingen). Der Tabellendritte Aixheim II hat noch eine Chance auf den Titel und will diese vor eigenem Publikum nutzen. Doch der Tabellenletzte aus Hechingen wird sich nicht kampflos in sein Schicksal ergeben und will sich auf jeden Fall besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Hinspiel. Beide Mannschaften brauchen also dringend die Punkte.

HSG Rottweil II – TV Spaichingen (Samstag, 17 Uhr; Doppelsporthalle 2). Um weiterhin im Rennen um die Meisterschaft zu bleiben brauchen die Rottweiler unbedingt einen Sieg. Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel wollen die Rottweiler vor eigenem Publikum den Spieß umdrehen. Die Spaichinger dagegen wollen die Tabellenführung ausbauen. Sie haben bisher alle Auswärtsspiele gewonnen.

TV Onstmettingen – HWB Winterlingen-Bitz (Samstag, 19 Uhr; Raichberghalle). In eigener Halle will sich der TVO für die deutliche Hinspielniederlage revanchieren und sich etwas Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Winterlingen-Bitz würde bei einem Sieg bis auf einen Punkt an die Gastgeber herankommen.

Kreisliga A Männer

Im Verfolgerduell empfängt der Zweite Rottweil III den Dritten Spaichingen II. Da die Rottweiler das Hinspiel sicher für sich entscheiden konnten, muss man ihnen in eigener Halle Vorteile einräumen. Mit einem Heimvorteil geht auch Stetten a.k.M. in die Partie gegen den Vorletzten Winterlingen-Bitz II. - Die Spiele im Einzelnen: HSG Rottweil III – TV Spaichingen II (Samstag, 15.20 Uhr; Doppelsporthalle 2), TSV Stetten a.k.M. – HWB Winterlingen-Bitz II (Samstag, 18 Uhr; Alemannenhalle).

Kreisliga C Männer

Die Begegnungen: Stetten a.k.M. II – HSG Neckartal II (Samstag 16.15 Uhr; Alemannenhalle), TV Onstmettingen II – HSG Hossingen-Meßstetten II (Samstag, 17 Uhr; Raichberghalle).