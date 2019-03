TV Aixheim II siegt im Krimi gegen VfH Schwenningen

Im Spitzenspiel ist der Tabellenzweite der Handball-Bezirksklasse Männer, TV Aixheim II, zu einem knappen Heimsieg gegen Tabellenführer VfH Schwenningen gekommen und hat nun die besten Chancen im Titelrennen. Nach dem Auswärtssieg bei Ostdorf/Geislingen II ist nun Winterlingen-Bitz Zweiter der Tabelle.

Bezirksklasse Männer

TG Schömberg II – TV Spaichingen II 32:31 (14:13). In einer kampfbetonten Partie erspielten sich die Schömberger zunächst leichte Vorteile, ehe sie sich beim 10:5 etwas Luft verschafften. Doch die Spaichinger ließen nicht locker und waren beim 14:13 zur Halbzeit wieder dran. Der Beginn der zweiten Halbzeit ging dann an die Spaichinger. Sie gingen beim 14:15 in der 32. Minute erstmals in Führung. Nun lagen die Vorteile bei den Gästen. Nach dem Ausgleich zum 25:25 war es dann ein offener Schlagabtausch, bei dem die TG am Ende das Glück auf ihrer Seite hatte. Beste Torschützen: Heim: Mike Bolanz 10/3, Gast: Jonas Palilla 12/3.

HSG Frittlingen-Neufra – TV Onstmettingen 24:24 (14:16). Zunächst war es ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Führung ständig wechselte. Nach dem 7:7 gelang den Onstmettingern dann ein 4:0-Lauf. Die HSG kämpfte sich aber wieder heran und konnte beim 19:18 in der 46. Minute erneut die Führung übernehmen. Nun war es bis zum Schluss ein offener Schlagabtausch, bei dem es am Ende zu einer gerechten Punkteteilung kam. Beste Torschützen. Heim: Felix Schellhorn 7/1, Gast: Florian Weber 7.

HSG Rietheim-Weilheim II – HSG Baar II 25:30 (12:14). Es war von Beginn an ein hart umkämpftes Spiel. Dabei wechselte die Führung in der ersten Halbzeit ständig, ohne dass sich eine Mannschaft große Vorteile erspielte. Daran änderte sich auch nach dem Wechsel zunächst nichts. Bis zum 24:26 in der 54. Minute hofften daher beide Mannschaften noch auf den Sieg. In der Schlussphase kamen die Gäste dann zu einfachen Toren und setzten sich somit am Ende noch sicher durch. Beste Torschützen: Heim: Timo Broschinski 9/4, Noah Faude 7, Gast: Raphael Schmider 13/8.

HK Ostdorf/Geislingen II – HWB Winterlingen-Bitz 22:31 (12:16). Die Gastgeber kamen besser in die Partie. Nach anfänglichen Schwierigkeiten begannen die favorisierten Gäste aber besser in der Abwehr zu stehen und auch im Angriff effektiver zu spielen. Somit führte der HWB nach einer Viertelstunde mit fünf Toren. Doch die HK konnte den Rückstand bis zur Halbzeit leicht verkürzen. In der zweiten Hälfte ließen die Gäste nicht mehr viel zu und siegten am Ende verdient mit 22:31 Toren. Beste Torschützen: Heim: Andreas Haug 6/2, Gast: Christan Grzywna 8/3.

TV Aixheim II – VfH Schwenningen 32:31 (15:14). Die Anfangsphase gehörte dem TVA, der mit 6:3 führte, ehe die Gäste zum Ausgleich kamen und beim 6:7 sogar zum einzigen Mal im Spiel führten. In einem engen Spiel stach bei den Gästen dabei Julian Bußhard heraus, der hinten mit einer starken 5:1 Abwehr und im Angriff mit schönen Toren glänzte, während der TVA im Kollektiv überzeugte. Das Topspiel war bis zur 45. Minute hart umkämpft, ehe die Aixheimer eine starke Phase in der Abwehr erwischten. Sie nutzten die Ballgewinne zu einfachen Toren und zogen innerhalb von fünf Minuten auf 28:22 davon. Eine Vorentscheidung dachte man, da der VfH in dieser Phase etwas müde wirkte, mussten die Leistungsträger doch fast durchspielen. Doch die kampfstarken Gäste gaben sich nicht auf und verkürzten mit einem 4:0-Lauf zum 29:27 und dann sogar zum 30:29. Die jungen Aixheimer wirkten nun nervös, erzielten zwei Minuten vor Ende aber das erlösende 32:30. In den letzten zwei Minuten gelang dem VfH nur noch der Anschlusstreffer. Zehn Sekunden vor dem Ende hielt TVA-Torhüter Sebastian Frey den Sieg fest. Ein direkter Freiwurf in letzter Sekunde landete im Block. Die besten Torschützen: Heim: Marcel Obergfell 9/6, Gast: Patrick Rothweiler 6, Marius Anton 6/4, George Irinel Calin 6, Julian Bußhardt 6.