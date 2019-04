TV Aixheim II ist weiter auf Titelkurs

Der Tabellenführer der Bezirksliga Männer, TV Aixheim II, hat nach dem Heimsieg gegen Rietheim-Weilheim weiterhin die besten Chancen im Titelrennen. In der Frauen-Bezirksklasse schlägt die HSG Fridingen/Mühlheim III die HSG Rietheim-Weilheim deutlich.

Bezirksklasse Männer

TV Onstmettingen – TG Schömberg II 36:26 (20:11). In einer fairen Begegnung bestimmten die Onstmettinger von Beginn an das Geschehen. Sie führten schnell mit 3:0 und bauten den Vorsprung bis zur 15. Minute auf 10:3 aus. Bis zur Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein zum Erfolg. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ es der TVO nach dem Wechsel etwas ruhiger angehen. So konnten die Schömberger den zweiten Spielabschnitt offen gestalten, ohne dass der Sieg der Onstmettinger in Gefahr geriet. Beste Torschützen: Heim: Michael Grzesch 10/5, Gast: Lars Grespan 6.

TV Aixheim II - HSG Rietheim-Weilheim II 30:25 (18:12). Der Tabellenführer dominierte die Partie von Beginn an und erwischte die anfangs schläfrigen Gäste auf dem falschen Fuß. Der TVA setzte sich über 5:1 und 10:3 bis zur 20. Minute mit acht Toren ab (14:6) und konnte sich auf seine starke Abwehr verlassen. Aus dieser guten Defensive wurden Ballgewinne immer wieder zu einfachen Toten genutzt. Wie so oft stellte man bei einer sicheren Führung die gute Abwehr Arbeit aber wieder ein, und Rietheim-Weilheim verkürzte bis zur Pause. Nach dem Wechsel war das Spiel ausgeglichener. Der TVA führte beim 24:16 wieder mit acht Toren, ehe die Gäste erneut verkürzten (25:20). Fünf Minuten vor Ende sah es nach einem erneuten Zwischenspurt des Tabellenführers und der 3. klaren Führung im Spiel wieder nach einem deutlichen Sieg aus (30:21), ehe die Gäste mit ihrer guten Moral zum dritten Mal verkürzten und die Niederlage in Grenzen hielten. Beste Torschützen: Heim: Aaron Medvedec 8/1, Gast: Noah Faude 5, Timo Broschinski 5/3.

TSV Balgheim – VfH Schwenningen 24:27 (13:12). In einer kampfbetonten Begegnung erwischte Balgheim den besseren Start und lag schnell mit 5:0 vorne. Nach einer Auszeit standen die Gäste dann besser in der Abwehr und sie kämpften sich zur Halbzeit bis auf ein Tor heran. Der VfH startete dann besser in die zweite Halbzeit und ging beim 13:14 erstmals in Führung. Bis zum 23:22 war es dann ein offener Schlagabtausch. In der Schlussphase hatten die Schwenninger dann das bessere Stehvermögen. Beste Torschützen: Heim: Jens Werth 9/2, Gast: Julian Bußhardt 6.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Frittlingen-Neufra 37:23 (12:13). Die Gastgeber taten sich gegen den Tabellenletzten von Beginn an schwer und sie konnten in der ersten Halbzeit lediglich beim 2:1 in Führung gehen. Danach hatten die Gäste bis zur Pause alles im Griff und setzten sich teilweise mit vier Toren ab. Nach dem Wechsel kam Winterlingen-Bitz wie verwandelt aus der Kabine. Der HWB stand nun sehr sicher in der Abwehr und zog mit schnellen Angriffen vorentscheidend zum 24:15 davon. Beste Torschützen: Heim: Timo Schlagenhauf 8, Til Henkel 8, Gast: Felix Schellhorn 8.

Bezirksklasse Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim III – HSG Rietheim-Weilheim 26:14 (9:13). Bei wechselnder Führung verlief die Partie bis zum 6:7 ausgeglichen. Die schlechte Chancenauswertung der Heimmannschaft wurde von den Gästen gnadenlos ausgenutzt und plötzlich stand es 6:11. Die Kabinenpredigt von Trainer Riedinger zeigte dann Wirkung, denn in der zweiten Halbzeit waren die Gastgeberinnen wie verwandelt. Sie standen in der Abwehr wie ein Bollwerk und ließen nur noch ein Tor zu und mit schnell vorgetragenen Angriffen überrannten sie Rietheim-Weilheim förmlich. Beste Werferinnen: Heim: Lara Reizner 9/1, Luisa Leibinger 7, Gast: Sabrina Wenzler 4/1, Isabell Haffa 4.

TV Onstmettingen – HSG Hossingen-Meßstetten II 20:18 (12:10). In einem kampfbetonten Spitzenspiel mit vielen Zeitstrafen und drei roten Karten schenkten sich beide Mannschaften von Beginn an nichts. Ständig wechselte die Führung, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidende Vorteile erspielen konnte. Beim 15:11 konnte sich dann Onstmettingen erstmals mit vier Toren absetzen. Doch die HSG zeigte Moral und konnte beim 15:15 in der 46. Minute wieder ausgleichen. In eine spannenden Schlussphase hatte der TVO dann das Glück auf seiner Seite. Beste Werferinnen: Heim: Franziska Dehner 6/1, Nathalie Klaszka 5, Gast: Elena Frey 8/1. Spielfilm: 3:2, 5:7,10:7, 15:11, 16:17, 18:18.

Kreisliga A Männer

TSV Stetten a.k.M. – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 32:29 (16:18). Die Gäste besser ins Spiel und setzten sich rasch mit vier Toren ab. Es vergingen geschlagene 7 Minuten bis die Stettener auch ein Tor erzielen konnten. Sie ließen sich nicht unterkriegen und holten in den nachfolgenden Minuten rasch auf, konnten aber nicht in Führung gehen und das Spiel schien sich wieder zugunsten der Gäste wenden. Doch die Stettener schafften es gegen Ende der ersten Halbzeit einen 5 Tore Rückstand wieder aufzuholen. Die Stettener starteten besser in die zweite Halbzeit und schafften es erstmals im Spiel eine knappe Führung herauszuspielen. Doch auch die Gäste wollten sich nicht kampflos ergeben und drehten das Spiel erneut mit einer knappen Führung. Es wurde zu einem Krimi. Die Mannschaften schenkten sich nichts und niemand konnte sich eine Führung erarbeiten, bis es schließlich den Stettener gelang sich in der 52 Minute eine drei Tore Führung zu erspielen. Diese gaben sie bis zum Ende des Spiels auch nicht mehr aus der Hand. Beste Torschützen: Heim: 9 Nico Miguel Ruiz 7/1, Marc Marquart 7, Gast: Uwe Wegner 7/1, Oliver Steidl 7.

TV Streichen II – TSV Burladingen 28:24 (15:12). Die junge Mannschaft der Gastgeber ging mit einer guten Einstellung ins Spiel und nahm die Zweikämpfe an. Das Spiel entschieden die Streichener aber im Angriff, da sie mit guten Eins-gegen-eins Situationen immer wieder zum Torerfolg kamen. Beste Torschützen: Heim: Manuel Schneller 9, Gast: Thomas Pfister 11.

Kreisliga A Frauen

HSG Rottweil III – HSG Frittlingen-Neufra 33:30 (16:17). Es war von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe. Dabei wechselte in der ersten Halbzeit die Führung ständig. Nach dem Wechsel übernahmen dann die Rottweilerinnen die Führung und gaben diese bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beste Werferinnen: Heim: Melina Katzmeier 16/5, Gast: Ann-Kathrin Betting 9/6, Theresia Steinich 7.

HSG Neckartal II – HK Ostdorf/Geislingen III 21:20 (10:10). In einem ausgeglichenen Spiel konnte die HSG Neckartal dem Tabellenzweiten von Beginn an Paroli bieten. So wechselte die Führung ständig. Dann gelang den Gästen ein 6:0-Lauf zum 14:18 und die Partie schien entschieden. Mit großem Kampfgeist drehte die HSG die Partie aber noch zu einem glücklichen Heimsieg. Beste Werferinnen: Heim: Michaela Grieb 6/5, Gast: Daniela Heidelberg 6.

Kreisliga B Männer

HSG Albstadt III – HSG Hossingen-Meßstetten II 22:27 (7:8). Nach einem Beginn auf Augenhöhe wurde die Partie etwas härter und damit kamen die Gastgeber nicht zurecht. Dennoch war es bis zum 18:18 in der 48. Minute ein offenes Spiel. In der Schlussphase hatten die Gäste dann die größeren Reserven und festigten ihren zweiten Platz. Beste Torschützen: Heim: Daniele Garofalo 7/1, Gast: Jonas Hauser 14/3.

Kreisliga C Männer

TV Spaichingen III – TV Onstmettingen II 31:23. Mit dem sicheren Heimsieg gegen die Onstmettinger Reserve machte Spaichingen III die Meisterschaft vorzeitig perfekt, denn sie hatten den direkten Vergleich gegen den Tabellenzweiten VfH Schwenningen II für sich entscheiden können.