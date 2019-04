TV Aixheim II ist Meister in der Bezirksklasse

In der Bezirksliga Männer hat die HSG Baar mit einem hart erkämpften Sieg bei der Reserve der HSG Albstadt ihr Meisterstück gemacht und kehrt in die Landesliga zurück (wir berichteten). Trotz des sicheren Heimsieges gegen Schlusslicht Dunningen bleibt Schömberg somit nur der zweite Platz. Im Abstiegskampf kam der Vorletzte Ostdorf/Geislingen zu einem überlegenen Sieg gegen Fridingen/Mühlheim II und schaffte so vorzeitig den Klassenerhalt.

Bezirksliga Männer

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Fridingen/Mühlheim II 27:16 (11:10). Die zahlreichen Zuschauer sahen in der ersten Hälfte Abstiegskampf pur. In einer kampfbetonten Partie wechselte dabei die Führung ständig, ohne dass sich eine Mannschaft Vorteile erspielen konnte. Nach dem Wechsel baute die HK den Vorsprung auf vier Tore aus. Eine sichere Abwehr und ein überragender Torhüter ließen nicht mehr viel zu. Mit schönen Angriffen wurde der Vorsprung kontinuierlich ausgebaut. Beste Torschützen: Heim: Phillip Koch 5/5, Simon Uttke 5; Gast: Maximilian 6/4.

TG Schömberg – TSV Dunningen 22:15 (8:5). In der ersten Hälfte dominierten die Abwehrreihen. Dabei erwischten die Schömberger den besseren Start, doch der Tabellenletzte aus Dunningen kämpfte sich heran. Die TG machte in der Schlussphase jedoch noch alles klar. Beste Torschützen: Heim: Tom Keller 8/1; Gast: Stefan Burri 4.

HSG Albstadt II – HSG Baar 25:30 (12:16). Die Gastgeber hielten gegen den Tabellenführer zunächst gut mit. Bis zur Halbzeit konnte sich der Favorit mit vier Toren aber etwas Luft verschaffen. Doch nach dem Wechsel kamen die kämpfenden Albstädter wieder bedrohlich nahe. Die Schlussphase ging aber ganz klar an die Gäste. Beste Torschützen: Heim: Marco Vorgic 7/1; Gast: Albert Tafelmaier 6/2.

TG Schwenningen – TV Spaichingen 21:35 (10:17). In den ersten 15 Minuten war es ein offener Schlagabtausch mit wechselnder Führung. Dann stellte sich die Abwehr der Spaichinger immer besser auf den Angriff der TG ein. Die Spaichinger bauten ihren Vorsprung aus und beendeten das Spiel mit einem starken Schlussspurt. Beste Torschützen: Heim: Tobias Götz 7; Gast: Bryan Kopansky 8/5.

HSG Hossingen-Meßstetten – TV Streichen 29:26. Nicht gemeldet.

Bezirksklasse Männer

Mit einem Sieg bei der Reserve der HK Ostdorf/Geislingen hat sich Tabellenführer TV Aixheim II die Meisterschaft gesichert. Der Tabellenzweite Winterlingen-Bitz kam bei Schömberg II ebenfalls zu einem Erfolg. In den letzten beiden Heimspielen gab es für Absteiger Frittlingen-Neufra noch zwei deutliche Niederlagen. Durch den sicheren Heimsieg gegen Spaichingen II festigte Onstmettingen den vierten Platz.

HSG Frittlingen-Neufra – TSV Balgheim 17:28 (11:14). Die Balgheimer hatten von Beginn an die Nase vorne. Als die Gastgeber beim 12:14 in der 32. Minute noch einmal bedrohlich nahekamen, scheiterten sie an der Abwehr der Balgheimer. Beim 15:23 in der 46. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Heim: Tim Flaig 6/3; Gast: Jonas Werth 6, Jens Wert 6/3.

TV Onstmettingen – TV Spaichingen II 28:23 (15:9). In einem fairen Spiel lagen die Onstmettinger schnell 4:1 vorne. Nach dem Anschluss zum 7:6 wurde die Abwehr der Gastgeber stärker und auch die Chancen wurden besser genutzt. Die Spaichinger kämpften sich immer wieder heran, konnten jedoch nie ausgleichen. Beste Torschützen: Heim: Michael Grzesch 6/3, Florian Weber 6; Gast: Steffen Maurer 5.

TG Schömberg II – HWB Winterlingen-Bitz 27:35 (16:21). In einem kampfbetonten Spiel fanden sich die Gäste von Beginn an besser zurecht. Doch die TG-Reserve ließ sich nicht abschütteln. Die letzte Viertelstunde ging aber klar an die Gäste aus Winterlingen-Bitz. Beste Torschützen: Heim: Frank Eha 7/3, Lukas Lösch 7; Gast: Til Henkel 6/2.

HK Ostdorf/Geislingen II – TV Aixheim II 31:44 (15:20). Die Vorzeichen waren klar: Die Gäste brauchten einen Sieg, um die Meisterschaft zu erringen. Dies merkte man von Beginn an. Je länger die erste Hälfte dauerte, desto deutlicher wurde die Führung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste immer wieder zu einfachen Kontertoren. Beste Torschützen: Heim: Adrian Schick 7/1, Tobias Stengel 7/3; Gast: Philipp Gruler 12.

HSG Frittlingen-Neufra – HSG Baar II 22:30 (9:16). Anfangs konnte die HSG Frittlingen-Neufra gut mithalten. Die Führung wechselte ständig bis zum 6:7. Danach wurden die Gäste stabiler in der Abwehr und nutzten ihre Chancen besser. Doch die Gastgeber kämpften sich wieder zum 15:18 heran. Mit einem 6:0-Lauf setzte sich die HSG Baar aber vorentscheidend zum 15:24 ab. Beste Torschützen: Heim: Tim Flaig 6/3; Gast: Kevin Ott 7.

Kreisliga A Männer

Der Tabellenzweite TV Weilstetten III hatte bei der HSG NTW große Probleme, setzte sich am Ende aber durch. Weiterhin das Tabellenende ziert die Streichener Reserve, nach der knappen Niederlagebeim TSV Burladingen.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – TV Weilstetten III 21:23 (12:11). Die HSG fand gut ins Spiel und setzte sich zunächst mit drei Toren ab. Doch mit einem 4:0-Lauf drehten die Gäste die Partie zum 9:11. Nun wechselte die Führung ständig. In der Schlussphase war der TVW dann konsequenter in der Chancenauswertung. Beste Torschützen: Heim: Stefan Wegner 6; Gast: Robin Stengel 8/4.

TSV Burladingen – TV Streichen II 28:27 (14:15). Die Gäste gingen kurz vor der Halbzeit erstmals in Führung. Im zweiten Spielabschnitt war es ein offener Schlagabtausch, bei dem Burladingen das Glück auf seiner Seite hatte. Beste Torschützen: Heim: Manuel Göz 6, Tim Demer 5; Gast: Fabio Jenter 7, Marco Jenter 5.

Männer Kreisliga B

Im letzten Saisonspiel kassierte die bereits als Meister feststehende Reserve der TG Schwenningen gegen die dritte Mannschaft der HSG Albstadt die erste Niederlage. Schömberg III steht nach der Heimniederlage gegen Neckartal II als Absteiger fest.

TG Schömberg III – HSG Neckartal II 27:30 (16:10). Bis zur Schlussphase hatte Schömberg die Nase vorne. Dann machte sich die dünn besetzte Auswechselbank bemerkbar und die Gäste drehten die Partie noch. Beste Torschützen: Heim: Simon Maier 8/1, Niklas Friedrich 6/1; Gast: Tom Steinwand 11, Patrick Abele 10/2.

TG Schwenningen II – HSG Albstadt III 24:25 (12:16). Die Gäste hatten bis zur Halbzeit alles im Griff. Dann wurde die TG aber stärker, vergab jedoch in der Schlussphase noch einen Siebenmeter. Beste Torschützen: Heim: Christof Reichmann 7/3; Gast: Marcel Yigitkurt 12/1.

Männer Kreisliga C

HK Ostdorf/Geislingen III – TV Spaichingen III 29:24 (12:8). Bis zum 20:19 in der zweiten Hälfte war die Partie offen. Im Endspurt hatten die Gastgeber aber die größeren Reserven. Beste Torschützen: Heim: Steffen Bechtold 8; Gast: Tobias Schanzenbach 7/5, Patrick Simmerer 7/1.