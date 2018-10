TV Aixheim II übernimmt Tabellenführung

Wenn zwei sich streiten... Weil sich der HWB Winterlingen-Bitz und der VfH Schwenningen im Spitzenspiel der Handball-Bezirksklasse die Punkte teilten, übernahm der TV Aixheim II mit einem Sieg gegen die TG Schömberg die alleinige Tabellenführung. Die Reserve der HSG Baar kam gegen den TV Spaichingen II ebenfalls zu zwei Punkten und verbesserte sich auf den vierten Platz. Der Tabellenletzte HSG Rietheim-Weilheim II wartet nach der Niederlage gegen den TSV Balgheim weiter auf den ersten Punktgewinn. Die HSG Frittlingen-Neufra unterlag der HK Ostdorf/Geislingen II.

TV Aixheim II – TG Schömberg II 33:14 (15:5). Die Aixheimer Abwehr um den starken Torhüter Sebastian Frey war von Beginn an konzentriert. Mit seinen Abwürfen leitete der Schlussmann einige erfolgreiche Angriffe ein. Dagegen fanden die Schömberger kein Mittel. Aixheim war im Angriff auf allen Positionen torgefährlich. Auch im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber überlegen und bauten die Führung aus. Beste Torschützen: TVA: Marcel Obergfell 8/4, Florian Efinger 6, Aaron Medvedec 6; TGS: Frank Eha 5/3.

HSG Baar II – TV Spaichingen II 33:28 (14:17). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase bekamen die Spaichinger die Partie besser in den Griff. Die TVS-Reserve stand gut in der Abwehr und nutzte ihre Chancen konsequenter. So setzten sich die Primstädter teilweise mit vier Toren ab. Nach dem Wechsel hatte sich die HSG besser auf die Gäste eingestellt. Beim 21:20 (39.) gingen die Gastgeber erstmals in Führung. Bis zum 26:24 war alles noch offen. Die Schlussphase ging klar an die HSG. Beste Torschützen: HSG: Oskar Döring 8; TVS: David Baier 10/1, Jonas Palilla 9/2.

HSG Rietheim-Weilheim II – TSV Balgheim 25:27 (12:12). In einer kampfbetonten Partie hatten die Balgheimer von Beginn an mehr vom Spiel und konnten sich teilweise mit vier Toren absetzen. Die Gastgeber ließen aber nicht locker und kämpften sich bis zur Halbzeit wieder heran. Der Beginn der zweiten Halbzeit gehörte dann wieder den Gästen. Beim 21:15 (43.) sah der TSV bereits wie der sichere Sieger aus. Aufopferungsvoll kämpfte sich die HSG zum 25:26 heran. Den Schlusspunkt setzte aber Balgheim. Beste Torschützen: HSG: Johannes Schubert 6; TSV: Robert Hafen 8, Tobias Kolb 7.

HWB Winterlingen-Bitz – VfH Schwenningen 29:29 (17:16). Es war ein hart umkämpftes Spitzenspiel. Immer wieder wechselte die Führung. In der ersten Halbzeit schaffte es keine Mannschaft, sich mit mehr als zwei Toren abzusetzen. Das gleiche Bild bot sich den Zuschauern auch im zweiten Spielabschnitt. Beim 26:23 (47.) legte der VfH erstmals drei Tore vor. Der HWB konterte aber zum 29:28 und vergab mit einem Siebenmeter den Siegtreffer. So kamen die Gäste noch zum Ausgleich. Beste Torschützen: HWB: ausgeglichen; VfH: Marius Anton 10/5.

HK Ostdorf/Geislingen II – HSG Frittlingen-Neufra 29:20 (16:7). Im Duell der Tabellennachbarn kam die HK besser ins Spiel und dank einer stabilen Abwehr gelang es der Heimmannschaft, sich schon in der ersten Halbzeit entscheidend abzusetzen. In der zweiten Hälfte konnten es sich die Gastgeber sogar erlauben, häufig zu wechseln. Ostdorf/Geislingen II hatte die Partie weiter im Griff und landete einen verdienten Sieg. Beste Torschützen: HK: Tobias Stengel 9/3; HSG: Anthony Leyba Frias 7.