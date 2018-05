TV Aixheim holt in Relegation Remis

In der Relegation zur Hadball-Landelsiga hat am Samstag der TV Aixheim bei der SG Hofen/Hüttlingen ein 24:24 geholt. Die Frauen der HSG Baar spielten am Sonntag in der Relegation zur Landesliga bei SG Herbrechtingen-Bolheim und unterlagen 15:19.

Männer

SG Hofen/Hüttingen – TV Aixheim 24:24 (12:12). Eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel hat sich der TVA mit dem Unentschieden am Samstag gesichert. Das Hinspiel war jedenfalls über die gesamten 60 Minuten eine enge Kiste. lediglich beim 7:5 (16.) schafften es die Gastgeber ein mal auf zwei Tore davonzuziehen. Dieses Kunststück schaffte der TVA hingegen nicht. So sahen die 400 Zuschauer in Wasseralfingen ein Spiel, das von der Spannung lebte und in der Schlussminute seinen Höhepunkt erlebte. Da erzielte die SG 51 Sekunden vor dem Ende mit einem Siebenmeter das 23:23. Für das vorhergehende Foul hatte Fabian Gruler eine Zwei-Minuten-Strafe erhalten – eine denkbar ungünstige Situation für die Gäste. Sieben Sekunden vor dem Ende kam die SG sogar zum 24:23, eine knappe Niederlage drohte. Doch nur fünf Sekunden später markierte Pascal Efinger noch den umjubelten Ausgleich für die Aixheimer. Im zweiten Spielabschnitt war der TVA beim 22:21 (54.) zum ersten Mal wieder in Führung gegangen, doch diese war, wie auch das 23:22 (59.) nur von kurzer Dauer. Der TVA empfängt am Donnerstag, 10. Mai, um 16 Uhr in der Aldinger Sporthalle die SG zum Rückspiel. Sollte die Aixheimer Hofen/Hüttingen in der Relegation eleminieren, so wartet in der zweiten Runde der Sieger des Duells zwischen dem HC Lustenau und der SG Tübingen. - TVA: Fabian Gruler (6), Michael Klaritsch (4), Florian Efinger (4/1), Pascal Efinger (3), Nikolas Klingseisen (2), Axel Baumann, Philipp Gruler, Heiko Honer, Marius Mauch, Andreas Faitsch (je 1).

Frauen

SG Herbrechtingen-Bolheim – HSG Baar 19:15 (12:8). Die HSG Baar lag am Sonntag in ihrem Relegationsspiel ab der 49 Sekunde im Rückstand und konnte nicht einen Ausgleich erzielen. Bis zum 6:8 (14.) war die HSG noch auf Schlagdistanz. Beim 10:6 hatte die SG erstmals einen Vier-Tore-Vorsprung herausgespielt. Die Gäste kamen fortan nur noch auf drei Treffer heran und benötigen nun für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in der Talheimer Hohenlupfen-Sporthalle (17 Uhr) einen deutlichen Sieg, um noch Chancen auf die Landesliga zu haben. Dazu sollte die Siebenmeterquote der Musikstädterinnen jedoch besser werden: Von den zehn Strafwürfen landeten lediglich sechs im Kasten. - HSG: Amelie Siegel (4/1), Marleen Marquardt (3/2), Stefanie Eichner (3), Larissa Schuler (2/2), Carina-Marie Schmitz, Katharina Klein (je 1), Nicole Hess (1/1).