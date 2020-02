TV Aixheim hat mit VfH Schwenningen einige Mühe

Der TV Aixheim und die TG Schömberg vervollständigen das Pokal-Halbfinale im Handballbezirk Neckar-Zollern. Der Landesligist aus Aixheim hatte allerdings mehr Mühe als erwartet, um sich mit 33:30 gegen den zwei Klassen tiefer spielenden VfH Schwenningen durchzusetzen. Die TG Schömberg besiegte erwartungsgemäß die HSG Neckartal 29:19. Zuvor hatten bereits die HSG Baar und die HSG Hossingen-Meßstetten das Final Four erreicht.

TV Aixheim – VfH Schwenningen 33:30 (12:16). Nach dem 1:0 für die Gäste hatten die Aixheimer etwas mehr vom Spiel und bis zum 11:9 in der 20. Minute immer die Nase vorne. Dann kam aber die stärkste Phase der Schwenninger. Aus einer stabilen Abwehr heraus setzten sie mit schnellen Kontern zu einem 6:0-Lauf an. Auch nach dem Wechsel taten sich die Aixheimer schwer und bis zum 19:23 hatte der VfH alles im Griff. Dann fanden die Aixheimer zu ihren alten Stärken zurück. Die starke Abwehr ließ nun nicht mehr viel zu und im Angriff wurden die Chancen besser genutzt. Beim 26:25 ging der TVA dann wieder in Führung und gab diese bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beste Torschützen: Heim: Fabian Gruler 8, Nikolas Klingeisen 6; Gast: Florin Gheorghe Cuciula 7, Marius Anton 6/4.

TG Schömberg – HSG Neckartal 29:19 (16:6). Die HSG Neckartal erzielte das erste Tor in diesem Bezirksligaduell. Doch die Schömberger hatten sich schnell auf die Gäste eingestellt. Sie standen sicher in der Abwehr und nutzten im Angriff ihre Chancen konsequent. Bis zur Halbzeit war daher eine Vorentscheidung gefallen. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen es die Gastgeber nach dem Wechsel etwas ruhiger angehen. Die HSG konnte die Partie nun wieder ausgeglichen gestalten, war jedoch am Ende chancenlos. Beste Torschützen: Heim: Nico De Bellis 10; Gast: Christian Kron 6.