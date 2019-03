TV Aixheim gewinnt auch zweites Derby

Handball-Württembergligist HSG Fridingen/Mühlheim hat sich mit einem Erfolg etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Im Derby der Landesliga setzte sich der TV Aixheim gegen die HSG Rietheim-Weilheim 26:24 durch. Die Gäste müssen weiter um den Klassenverbleib zittern. Die Frauen der HSG Fridingen/Mühlheim sind in der Württembergliga wieder in der Erfolgsspur. Gegen die TG Biberach gab es im Aufstiegsrennen ein 26:25. In der Landesliga der Frauen ....

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – TV Flein 26:23 (13:9). „Ich bin super zufrieden mit dem Zustand der Mannschaft. Das war eine geschlossene Leistung“, betonte HSG-Trainer Mike Novakovic nach dem Spiel. Vor fast 400 Zuschauern gelang der HSG ein guter Start in das bedeutungsvolle Duell mit direkten Konkurrenten aus Flein. Dieser arbeitete sich nach dem 1:4-Rückstand heran und glich zum 5:5 (17.) und 6:6 (20.) aus.

Danach setzte sich die Donautal-HSG ab und führte mit vier Toren zur Pause. „Wir haben eine 5:1-Abwehr gespielt, Matthias Hipp hat vorgezogen agiert. Das hat Flein nicht gepasst. In diesem Spiel war sehr viel drin. Nervosität und Fehler waren auch dabei“, sagte Novakovic. In den wichtigen Phasen war bei den Gastgebern aber erneut Verlass auf Torhüter Milan Djuricin.

Flein blieb auch nach dem Seitenwechsel an der HSG dran. Die Gäste kamen in den verbleibenden 20 Minuten auch vereinzelt zum Ausgleich. Nach dem 22:22 gelangen dem Novakovic-Team die entscheidenden Angriffe. Er hatte in seiner Auszeit Disziplin in der Offensive gefordert. „Dann haben wir auch die Chancen bekommen. Das Team hat schöne und disziplinierte Angriffe herausgespielt“, sagte er. Mit einem 4:0-Lauf zum 26:22 wurde der Weg zum Heimsieg geebnet. „Die Stimmung in der Halle war Wahnsinn. Es war sehr laut“, lobte Novakovic.Tore: Louis Schick (9), Emilian Merk (5), Björn Efinger (4/3), Joscha Slongo, Matthias Hipp (beide 2), Ediz Parlak, Niklas Zepf, Florian Fritz, Lasse Fuchs (je 1).

Landesliga Männer

TV Aixheim – HSG Rietheim-Weilheim 26:24 (13:11). „Wir wollten 60 Minuten Vollgas geben. Es war ein sehr starker Start von uns“, sagte Aixheims Trainer Holger Hafner zum schnellen 4:0 (5.). Die HSG fand hingegen erst später besser ins Spiel. Auch nach zehn Minuten hielt der Aufsteiger den Abstand (8:4). „Wir waren die aktivere Mannschaft, aber haben es versäumt, unsere klaren Chancen zu nutzen“, sagte Hafner, der dem Kreis-Kontrahenten ein Lob zollte.

„Rietheim-Weilheim war vom Taktischen und vom Spielfluss her deutlich besser als im Hinspiel. Andere Mannschaften haben sich bei uns schon deutlich schwerer getan“, meinte er. Bis zur Pause hatte sich die HSG auf zwei Tore herangekämpft. Neun Minuten nach Wiederanwurf glich Rietheim-Weilheims Kapitän Thomas Aicher zum 16:16 aus. In Führung gingen die Gäste nie.

„Wir haben unerklärliche Fehler im Tempospiel nach vorne gemacht, die Vorgaben nicht immer umgesetzt und überhastet abgeschlossen“, sagt der sportliche Leiter Gunter Haffa, der die Mannschaft als Trainer betreute. In dem guten und fairen Derby habe sein Team nach dem Ausgleich „vielleicht zu viel gewollt“.

Schnell war Aixheim wieder in Führung. Den Abstand von bis zu vier Treffern (22:18, 24:20) holte die HSG nicht mehr auf. Näher als auf zwei Tore kam Rietheim-Weilheim nicht mehr heran. Die Trainer waren sich einig: Entscheidend war die stärker besetzte Bank der Aixheimer. Rietheim-Weilheim musste weiter ohne vier Stammkräfte auskommen. Zudem machte TVA-Torwart Frank Plaumann einige Chancen zunichte. „Er ist einer der Besten der Liga“, lobte Haffa den Schlussmann der Aixheimer. „Wir hatten genug Möglichkeiten und sind selbst schuld.“ Tore – TVA: Heiko Honer (9/4), Pascal Efinger (4), Nikolas Klingeisen, Michael Klaritsch (3), Kevin Stutz (2), Andreas Faitsch, Axel Baumann, Philip Hauser, Fabian Gruler, Michael Mey (je 1). HSG: Thomas Aicher (11/6), Robin Hermle (5), Tobias Haffa (2), Thorsten Haag, Florian Wenzler, Stefan Huber, Jimmy Solis, Pascal Bensch, Johannes Schubert (je 1).

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TG Biberach 26:25 (11:11). Das zweite Spitzenspiel binnen drei Tagen entschied die HSG verdient für sich. In der torreichen Anfangsphase stand es früh 3:3 (5.). Nach zehn Minuten lag die HSG, die unter der Woche beim Ersten Nellingen II 21:30 verloren hatte, knapp in Führung und verwaltete den Vorsprung bis kurz vor der Pause (10:9). In Unterzahl trafen die Gäste zum 11:11 (30.).

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht richtig in unseren Rhythmus gefunden und Biberach ist dran geblieben. In der zweiten Halbzeit wollten wir dann das Tempo erhöhen, auch wenn das nach dem Mittwochspiel schwer war“, sagte HSG-Trainer Frank Rohrmeier. Nach einer ausgeglichenen Phase erzielte Bibe-

rach das 18:18 und zog dann sogar auf 24:22 davon. „Wir haben in den verbleibenden zehn Minuten dann temporeicher gespielt und im Endeffekt verdient gewonnen“, sagt Rohrmeier, dessen Team schnell wieder zum 24:24 kam.

In den entscheidenden Phasen seien auch die Torhüterleistungen wichtig gewesen, erklärte der Trainer. Nach dem 26:24 für die HSG verkürzte Biberach in einer engen Schlussphase nach einer Auszeit nur noch. Die Donautälerinnen sind damit zurück auf Platz zwei: „Die Kraft und Kondition hat verständlicherweise nachgelassen und es wurden technische Fehler gemacht. Aber vor dieser Leistung kann man den Hut ziehen“, war Rohrmeier zufrieden. Tore: Clara Frankenstein (9), Caterina Schwarz (8/5), Rebecca Maurer (3), Melanie Gresser, Patricia Rebholz, Anna-Lena Gögelein (je 2).

Landesliga Frauen

SV Vaihingen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 18:22 (9:9). Die Gäste hatten in der Partie mit vielen Wendungen das bessere Ende für sich. Die HSG NTW erwischte den besseren Start und lag bis zum 7:5 (12.) mit zwei Toren vorne. Dann ging der SVV dank eines 3:0-Laufs 8:7 in Führung. Nach der Auszeit von Trainerin Zeljana Pfeffer ging es wenigstens mit einem Unentschieden in die Pause. Vaihingen kam besser aus der Halbzeit, ging 11:9 in Führung, um sich dann nach einem 5:0-Lauf der Gäste auf der Verliererstraße zu wähnen. Mit einer eigenen Auszeit justierten die Gastgeberinnen aber nach, erzielten dann vier Tore in Folge und lagen 15:14 in Führung. Danach war das Spiel ausgeglichen, ehe sich die HSG NTW in der Schlussphase mit zwei Toren absetzte. Den Vorsprung brachten die Gäste über die Zeit. Tore: Cara Riester (7/4), Katharina Beiswenger (6/3), Mirjana Misetic (3), Matea Nosic, Nina Esslinger, Magdalena Krämer (je 2).