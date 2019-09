TV Aixheim fegt den TSV Altensteig aus der Halle

Die Handballer der HSG Fridingen/Mühlheim (Württembergliga) haben am Sonntagabend gegen die MTG Wangen 27:31 verloren. Von den vier heimischen Landesligisten aus dem Kreis Tuttlingen, die am Samstag im Einsatz waren, haben mit dem TV Aixheim (36:21 gegen Altensteig) und den Frauen der HSG Baar (23:20 bei der SpVgg Mössingen) zwei Teams gewonnen. Die HSG Rietheim-Weilheim und die HSG Baar (Landesliga Männer) knüpften nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen an.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – MTG Wangen 27:31 (11:12). „Es ging hin und her und war ausgeglichen“, sagt Ibrahim Parlak, Co-Trainer der HSG Fridingen/Mühlheim, und beschreibt auch den Verlauf des ersten Durchgangs. Die 4:2-Führung der Donautäler (10. Minute) drehte Wangen in Überzahl und mithilfe des bereits zweiten Siebenmeters zum 4:5 (16.) aus HSG-Sicht. Bis zur Halbzei wurde noch insgesamt fünf Mal ausgeglichen. „Wir müssen eigentlich führen zur Pause, liegen dann sogar mit einem Tor in Rückstand“, sagt Parlak zur ersten Hälfte. Anfangs kamen die Hausherren dann besser aus der Kabine als die MTG. Diese lag nach 40 Minuten mit 16:18 im Hintertreffen und profitierte dann von einer der vielen Zwei-Minuten-Strafen der HSG. Ein 3:0-Lauf, der zwischenzeitliche Ausgleich und ein erneutes MTG-Tor sorgten für das 19:20 13 Minuten vor Spielende. Am Kreis fehlte mit Fabian Hipp ein Leistungsträger, für den ein Einsatz nach der Schulterverletzung noch nicht wieder möglich war. Dennoch spricht der neue Co-Trainer von einer wesentlichen Steigerung zur Vorwoche. Auch, wenn das Spiel in den letzten zehn Minuten verloren wurde. „Da hat es uns an Konsequenz und Coolness gefehlt“, so Parlak. Mehrfach kam die HSG auf ein Tor heran, letztmals beim 27:28 (59.). Durch erneute Zeitstrafen schon vor diesem Spielstand machte man sich das Leben aber selbst schwer. Nach eigener Auszeit traf Wangen noch zwei weitere Male zum 27:31-Endstand. - HSG Fridingen/Mühlheim: David Alber, Matthias Hipp (2), Emilian Merk (1), Ediz Parlak (2), Markus Buhl, Niklas Zepf (6), Florian Fritz (2), Andreas Epple, Joscha Slongo (1), Nico Singer, Daniel Hipp (5), Louis Schick (3), Lasse Fuchs (4/4), Björn Efinger (1).

Landesliga Männer

TV Aixheim – TSV Altensteig 36:21 (20:10). „Das war das beste Spiel, seit ich Trainer bin. Ich wüsste nicht, dass die Mannschaft schon mal so aufgetreten ist“, sagte Holger Hafner, Trainer des TV Aixheim, nach dem deutlichen Heimsieg über den Württembergliga-Absteiger TSV Altensteig. Nachdem Heiko Honer für den TVA zum 7:3 getroffen hatte (10. Minute), nahmen die Gäste die erste Auszeit. In den nächsten Minuten bauten die Hausherren die Führung zunächst nicht weiter aus (10:6, 15.). Doch im zweiten Teil der ersten Hälfte legte man dann den Grundstein für den Erfolg. Mit einem zwischenzeitlichen 4:0-Lauf zog man auf 19:9 davon – und das nach gerade einmal 28 Spielminuten. In Überzahl erzielte Michael Klaritsch, am Samstag mit zwölf Treffern bester Torschütze, den 20:10-Halbzeitstand. Hafner nennt als Gründe für den Kantersieg die aggressive Abwehr, den guten Tempogegenstoß und eine nahezu perfekte Chancenauswertung, mit der die Grün-Weißen in der vergangenen Saison das ein oder andere mal haderten. „Wir haben kaum Fehler gemacht.“ Nach fünf erzielten Treffern auf beiden Seiten hatte der Tore-Abstand auch nach 40 Minuten weiter bestand (25:15). Erneut vier Tore ohne zwischenzeitlichen Gegentreffer sorgten für das 29:18 (49.). Die Gäste haben gegen die Aixheimer Defensive „fast alles probiert“. Mit dem siebten Feldspieler hat es eine Zeit lang funktioniert, aber auch das hat die Heimmannschaft in den Griff bekommen. Auch in der Endphase ließ der Gastgeber nicht nach und schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. „Wir haben vor allem in der Abwehr einen Riesenschritt gemacht“, ergänzte Hafner nach einem Saisonstart, den sich der TV Aixheim bei einem schweren Startprogramm nicht besser hätte ausmalen können. - Aixheim: Frank Plaumann, Nikolas Klingeisen (3), Andreas Faitsch (2), Philip Klingseisen (2), Pascal Efinger (5), Michael Klaritsch (12/3), Philip Hauser (1), Heiko Honer (3), Florian Efinger (2), Lukas Mauch, Sebastian Frey (1), Axel Baumann, Fabian Gruler (5).

HSG Rietheim-Weilheim – TSG Reutlingen 23:27 (11:10). In der Tuttlinger Kreissporthalle kam die HSG Rietheim-Weiheim nicht an die Leistung der vergangenen Woche heran. In der Anfangsphase war das noch nicht abzusehen. Nach der 1:0-Führung (3. Minute) musste man zwar das 1:2 (7.) und 2:3 (9.) hinnehmen, doch danach lag man bis zur 21. Minute in Führung. Vor einer Auszeit der TSG Reutlingen erhöhte die HSG in der 18. Minute auf 7:4. „Bis dahin war es ein gutes Spiel von uns. Wir haben vieles richtig gemacht“, sagt Rietheim-Weilheims sportlicher Leiter Gunter Haffa, der von der Gesamtleistung enttäuscht war. Bis zur Pause kämpfte sich Reutlingen zurück ins Spiel. In die Kabine nahm die HSG dennoch einen knappen Vorsprung mit (11:10). „Drei technische Fehler nacheinander haben uns aus der Spur gebracht“, sagt Haffa zu dieser Phase im Spiel. Nachdem Till Oeschger kurz nach Wiederbeginn zum 12:10 traf (32.), sah es nach einem guten Start aus. Beide Teams aber neutralisierten sich bis zum 16:16 (39.). Danach trafen die Gäste zur Führung, welche ihnen die Hausherren im letzten Drittel des Spiels nicht mehr nehmen konnten. Auch, wenn man immer auf Schlagdistanz war, gelang der Ausgleich nicht mehr. Nach dem 21:23-Anschlusstor kam Reutlingen in derselben Minute zum 24. Treffer (52.). Haffa, für den Reutlingen „auf keinen Fall besser war“ an diesem Abend, fehlte auch die Präsenz in der Abwehr, die in Altensteig mitunter zum Erfolg führte. - HSG Rietheim-Weilheim: Markus Renz (4), Thorsten Haag (1), Luca Martin (1), Jan Schutzbach (1), Tobias Haffa (2), Yoann Mattes, Stefan Huber (6), Mario Stiefel, Dorian Sauer, Marius Marquadt, Till Oeschger (beide 3), Niklas Vorwalder, Pascal Bensch (2), Johannes Schubert.

SpVgg Mössingen – HSG Baar 31:27 (19:13). Im Duell der beiden Aufsteiger profitierte der Gastgeber von einer frühen Führung. 2:0 (3. Minute), 4:1 (6.) und 7:3 (10.) waren alles Zwischenstände in den ersten zehn Spielminuten. Für den Trainer der HSG Baar, Martin Irion, war das eigenes Verschulden: „Wir haben den Start und die ersten 40 Minuten verpennt.“ Erst im letzten Drittel wurde die Begegnung wieder spannender. Zuvor sah es nicht danach aus, auch, weil Mössingen den Tore-Abstand in der ersten Halbzeit kontinuierlich ausbaute und sich mit dem 19:13 einen Spielstand erarbeitete, den die HSG-Handballer im zweiten Durchgang nicht mehr wettmachen konnten. „Es hat das Zweikampfverhalten in der Deckung gefehlt“, fasst der HSG-Trainer den ersten Durchgang zusammen. Gerade dieser Aspekt hat für den 14:13-Auftaktsieg vor einer Woche gesorgt. Am Samstag knüpfte die HSG Baar nicht daran an. Nach dem Seitenwechsel lag die SpVgg Mössingen sogar mit 26:18 (39.) vorne. Erst von nun an fanden die Gäste besser ins Spiel. Irion: „Das hat was mit der Einstellung zu tun gehabt. Und ich hatte das Gefühl, dass Mössingen die Kraft ausgegangen ist.“ Immer wieder gelangen seinem Team mehrere Treffer in Serie, so dass es auf einmal nur noch 28:26 für Mössingen stand. „In dieser Phase wird uns noch ein Tor wegen Stürmerfouls zurückgepfiffen“, sagte Irion, der am Samstag lediglich mit der Aufholjagd zufrieden sein konnte. Nachdem man in Unterzahl das 29:26 und kurz darauf das 30:26 (beide 59.) hinnehmen musste, war das Spiel endgültig entschieden. - HSG Baar: Kevin Ott, Florian Conradi, Christoph Hermann (1), Robin Simmerer (5), Thomas Ulrich (4), Albert Tafelmaier (9/6), Florian Wenzler (1), Dominic Platzer, Simon Sasse (4), Marco Böhnig (2), Daniel Chamula, Matthias Fleischer (1), Jannik Sasse.

Landesliga Frauen

SpVgg Mössingen – HSG Baar 20:23 (10:14). Bei der Landesliga-Rückkehr glückte den Gästen aus der Baar eine „Überraschung“, wie es Trainer Oliver Ulrich nach dem Spiel formulierte. „Die Mädels haben gut mitgehalten. Mit 20 Gegentoren auswärts ist man sehr gut dabei.“ Schon im ersten Durchgang deutete sich ein enges Spiel an. Erst nach dem 9:9 (24. Minute) setzte sich der Aufsteiger ab. Das 14:10 zur Halbzeit resultierte aus einer guten Schlussphase des ersten Durchgangs. Sowohl nach 38 (16:12) als auch nach 46 (20:16) gespielten Minuten lag die HSG Baar mit vier Toren vorne. Dann setzte der Favorit daheim auf eine Schlussoffensive, in der das Spiel wieder spannend wurde. „Die Mannschaft ist ruhig geblieben und hat es verstanden, die Zeit für sich spielen zu lassen. Es war verdient“, so Ulrich weiter. Auch das gute Torwartspiel sei mitentscheidend gewesen für die ersten beiden Punkte. Beim 19:21 (52.) und beim 20:22 (60.) verkürzte Mössingen nochmal, aber die HSG Baar erzielte ihre Treffer 22 und 23 und profitierte in der Zwischenzeit von einem verworfenen Siebenmeter. - HSG Baar: Andrea-Melinda Hobaj (4), Stefanie Schabert, Katharina Klein (1), Alicia Erdrich, Nicole Walter, Marleen Marquardt, Luisa Köller (3), Larissa Schuler (4/2), Annkatrin Irion, Simone Laufer (5), Nicole Hess (2), Sabrina Eberl (4/4).