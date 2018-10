TV Aixheim erstmals unter Druck

Die Württembergliga-Teams der HSG Fridingen/Mühlheim haben genauso wie die Männer des TV Aixheim und der HSG Rietheim-Weilheim in der Handball-Landesliga Heimrecht. Die Landesliga-Spielerinnen der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen sind nicht im Einsatz.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – HC Oppenweiler/Backnang II (Samstag, 20 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Aufsteiger Oppenweiler/Backnang II steht vor einer langen Auswärtsfahrt ins Donautal. Und am liebsten soll er sich mit leeren Händen auf den Rückweg machen. In Fridingen will die HSG die Negativserie von zuletzt drei Niederlagen beenden. Immerhin kann Fridingen/Mühlheim als Achter noch eine ausgeglichene Bilanz (7:7 Punkte) vorweisen. Die Gäste liegen mit 6:8 Punkten auf Rang neun. Trainer Mike Novakovic kann trotz seiner langjährigen Erfahrung nicht einschätzen, was für ein Spiel es wird: „Es ist eine Wundertüte. Natürlich ist der Wille bei uns da. Aber das Training ist die Voraussetzung und uns fehlen immer wieder Spieler. Das ist seit Wochen so. Es ist dramatisch im Moment.“ Vielleicht sei die HSG gegen den HC sogar besser besetzt als zuletzt, hat jedoch Spieler ohne Training dabei. Novakovic ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und wichtige Punkte einzufahren. „Wir müssen im Tabellenmittelfeld bleiben. Wenn man abrutscht, wird man nervöser und das Selbstvertrauen geht verloren.“ Als Trainer habe er das bereits miterlebt. Um erfolgreich zu sein, müsse sein Team in der Schlussphase konzentrierter sein und cleverer agieren als zum Beispiel in Böblingen, wo man eine Führung von sechs Toren verspielte (31:32).

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TV Weilstetten (Samstag, 18 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Der TVW hat nach dem Wiederaufstieg erst vier Spiele ausgetragen und davon zwei gewonnen. Die HSG-Frauen finden sich auf dem zweiten Platz wieder und sind nach fünf Spieltagen unbesiegt. Mit Weilstetten kommt ein Team zum Derby nach Fridingen, das eine stabile Abwehr stellt und die Aufstiegseuphorie weiter nutzen will. HSG-Coach Frank Rohrmeier meinte zum Gegner: „Im Rückraum und am Kreis haben sie gute Einzelspielerinnen.“ Das Team stelle zudem eine aggressive, defensive Deckung. Rohrmeiers Mannschaft will mit der „richtigen Einstellung“ in das Spiel gehen. Letzte Woche kamen die HSG-Frauen zu einem 27:25 gegen den SC Lehr. Mit einer ähnlich kämpferischen und guten Leistung ist ein spannendes Spiel zu erwarten.

Landesliga Männer

TV Aixheim – TV Weilstetten II (Samstag, 19.30 Uhr; Sporthalle Aldingen). Mit der Zweitvertretung aus Weilstetten reist der Vorletzte nach Aldingen, der seinen einzigen Sieg vergangene Woche einfahren konnte. Schlusslicht Großengstingen konnte deutlich 31:21 nach Hause geschickt werden. Aixheims Coach Holger Hafner wird den Gegner „sicherlich nicht unterschätzen“, weiß aber auch: „Es ist ein Vier-Punkte-Spiel und das erste Mal in dieser Saison, dass wir unter Druck stehen. Denn gegen diese Teams müssen wir gewinnen.“ Aber auch der Gegner hat Druck. Bei einer Niederlage stünde Weilstetten II mit mageren 2:12 Punkten da. Daher ist der TVA-Trainer gespannt, mit welchem Aufgebot die Gäste zum Lokalderby anreisen. „Man weiß nie, wer aus der ersten Mannschaft mit dabei ist. Weilstetten wird sich intensiv auf uns vorbereiten. Wir freuen uns auf das Spiel.“ Der TVA-Trainer hat wieder mehr Auswahl bei den Spielern. Denn Michael Klaric ist wieder mit dabei und der Kader ist nahezu komplett.

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Albstadt (Samstag, 19.30 Uhr; Mühlauhalle Tuttlingen). Die Gäste aus Albstadt haben alle sechs Saisonspiele für sich entschieden und grüßen von der Tabellenspitze. Im Heimspiel gegen den TVA siegte Albstadt am vergangenen Spieltag deutlich (44:28). Rietheim-Weilheim enttäuschte beim 19:27 in Esslingen und nun steht das Team von Dirk Salmen vor einer schwierigen Heimaufgabe. Die Gäste, die mit 202 geworfenen Toren ligaweit mit Abstand die meisten Treffer erzielt haben, reisen als klarer Favorit an und haben das Ziel, die weiße Weste zu behalten. Mit einem Punktgewinn würde die HSG überraschen. Aktuell belegt Rietheim-Weilheim mit 3:9 Punkten Rang zehn.