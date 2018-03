TV Aixheim droht Verlust der Tabellenführung

In der Handball-Bezirksliga der Herren droht dem TV Aixheim der Verlust der Tabellenspitze. Der TVA ist spielfrei. Die HSG Rottweil könnte mit einem Sieg gegen die HSG Albstadt II vorbeiziehen. Die HSG Fridingen-Mühlheim II will im Kellerduell gegen VfH Schwenningen Zähler für den Klassenerhalt einfahren. In der Bezirksklasse muss der spielfreie Spitzenreiter TV Spaichingen nicht um seine Vormachtstellung fürchten. Im Spitzenspiel wollen der Zweite HSG Rottweil und der Vierte HSG Baar den Abstand verkürzen und sich die Chance auf einen der ersten beiden Plätze bewahren.

Bezirksliga Herren

HSG Fridingen-Mühlheim II – VfH Schwenningen (Samstag, 15.45 Uhr; Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Im Duell der Kellerkinder empfängt der Vorletzte das Schlusslicht. Beide Mannschaften haben noch eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt. Die HSG will sich für die 25:36-Niederlage im Hinspiel revanchieren. Es war der bisher einzige Schwenninger Sieg in dieser Runde.

TV Streichen – HSG Hossingen-Meßstetten (Samstag, 19.30 Uhr; Realschulhalle in Balingen). Nach der deutlichen 21:33-Niederlage im Spitzenspiel bei der HSG Rottweil hat sich der Dritte Streichen in eigener Halle Wiedergutmachung vorgenommen. Bei zwei Minuspunkten mehr auf dem Konto, ist der zweite Platz für den TVS noch möglich. Dafür benötigen die Hausherren aber einen Sieg. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 24:24.

HSG Neckartal – HK Ostdorf/Geislingen (Samstag, 19.30 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Mit zwei Siegen in Folge konnte sich die HK ins Mittelfeld verbessern und reist mit neuem Selbstvertrauen an. Als Drittletzter hat Neckartal nichts zu verschenken. Mindestens ein Unentschieden wie im Hinspiel (26:26) sollte aber erreicht werden.

HSG Rottweil – HSG Albstadt II (Samstag, 20 Uhr; Doppelsporthalle 1). Weil Tabellenführer TV Aixheim nicht spielt, kann sich die HSG mit einem Heimsieg an die Tabellenspitze setzen. Die Gastgeber sind noch unbesiegt, setzten sich im Hinspiel in Albstadt 27:22 durch.

TG Schömberg – TSV Dunningen (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Im Hinspiel hatte die TG knapp 31:32 das Nachsehen. Daheim wollen sich die Schömberger für die Niederlage revanchieren. Während die Gastgeber mit einem weiteren Jahr in der Bezirksliga fast schon planen können, bräuchten die in den Leistungen nicht beständigen Gäste aus Dunningen noch einige Punkte, um ganz sicher zu gehen.

Bezirksklasse Herren

HSG Rottweil II – HSG Baar II (Samstag, 18.20 Uhr; Doppelsporthalle1). Der Zweite Rottweil II will den Abstand zu Tabellenführer TV Spaichingen auf fünf Punkte verkürzen, hat aber weniger Spiele als die Primstädter ausgetragen. Der Vierte HSG Baar II hat das Hinspiel 22:19 gewonnen und will mit einem Erfolg weiter im Rennen um die beiden möglicherweise aufstiegsberechtigten Plätze mitmischen.

HWB Winterlingen-Bitz – TV Hechingen (Samstag, 18.30 Uhr; Sporthalle in Bitz). Gegen den Letzten will sich der HWB Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Im Hinspiel setzte sich Winterlingen-Bitz 27:22 in Hechingen durch. Die Gäste haben die ganze Saison mit Personalproblemen zu kämpfen und bei erst einem Sieg wenig Aussichten auf den Klassenerhalt.

TV Onstmettingen – TV Aixheim II (Samstag, 19 Uhr; Raichberghalle). Die Onstmettinger wollen ihre Negativserie von sieben Niederlagen stoppen. Ausgerechnet im Hinspiel (26:27) beim TV Aixheim II begann der Abwärtstrend, der den TVO in Abstiegsnot brachte. Aixheim II liegt als Dritter bei nur zwei Punkten Abstand zu Platz eins noch aussichtsreich im Titelrennen.

TG Schömberg II – HSG Rietheim-Weilheim II (Sonntag, 13.40 Uhr; Sporthalle Schömberg). In eigener Halle haben die Schömberger etwas gut zu machen. Im Hinspiel kassierten sie eine deutliche Niederlage (29:40). Bei einem Sieg können sie nach Pluspunkten mit der HSG gleichziehen.