TV Aixheim bleibt im Aufstiegsrennen

Die Handballer des TV Aixheim haben die zweite Relegationsrunde um den Aufstieg in die Landesliga erreicht. Nach dem 24:24 im Hinspiel setzte sich der TVA am Donnerstag in eigener Halle mit 21:19-Toren gegen die SG Hofen/Hüttlingen durch. Die Frauen der HSG Baar dagegen sind an der SG Herbrechtingen-Bolheim gescheitert. Nach dem 15:19 im Hinspiel gab es am Donnerstag in der Talheimer Lupfensporthalle mit 19:27 erneut eine Niederlage.

Männer

TV Aixheim – SG Hofen/Hüttlingen 21:19 (10:10). Die Aixheimer legten vor 400 Zuschauern, darunter rund 120 Gäste-Fans, furios los. Nach dem 1:1-Ausgleich der SG gelangen den Gastgebern sieben Tore in Folge zum 8:1. „Wir sind richtig gut gestartet“, sagte TVA-Trainer Andreas Faitsch zur Anfangsphase. „Aber wir hatten auch Glück, denn der Gegner hatte einige Aluminiumtreffer.“ In der 21. Minute erzielte Fabian Gruler das 10:3. Bis hierhin sah es nach einer klaren Sahe aus. Doch die Gäste von der Ostalb gaben sich noch nicht geschlagen. Die SG holte Tor um Tor auf, schaffte kurz vor dem Pausenpfiff den 10:10-Gleichstand und legte zu Beginn der zweiten Hälfte gleich zwei weitere Tore zur eigenen 12:10-Führung nach. Faitsch: „Da haben wir uns nicht clever angestellt und waren unser eigener Gegner.“ In den zweiten 30 Minuten verlief die Partie ausgeglichen. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Beim Stand von 14:15 brachte Spielertrainer Andreas Faitsch den TVA mit zwei verwandelten Siebenmetern 16:15 in Front. Danach verpassten es die Hausherren, in Überzahl diese Führung auszubauen. Die SG Hofen/Hüttlingen hielt weiter mit und lag nach 53 Minuten 19:17 vorne. Doch die letzten Minuten gehörten wieder dem TV Aixheim, der in der Schlussphase mit vier Toren noch zum 21:19-Sieg kam. In der zweiten Relegationsrunde treffen die Aixheimer nun auf den HC Lustenau. Das Hinspiel findet am Samstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr in der Aldinger Sporthalle statt. Das Rückspiel folgt am Mittwoch, 16. Mai. - TV Aixheim: Frank Plaumann, Nikolas Klingseisen (5 Tore), Andreas Faitsch (4/3), Philipp Gruler, Pascal Efinger (4), Axel Baumann (1), Michael Klaritsch (3), Markus Gruler (1), Heiko Honer, Florian Efinger (1), Marius Mauch, Andreas Haller, Fabian Gruler (2), Michael Mey.

Frauen

HSG Baar – SG Herbrechtingen-Bolheim 19:27 (6:11). Mit dem Vier-Tore-Vorsprung vom 19:15-Hinspielsieg im Rücken spielten die Gäste aus dem Kreis Heidenheim in Talheim groß auf und stellten bereits frühzeitig die Weichen auf das Erreichen der zweiten Relegationsrunde. Sie führten bereits nach sieben Minuten 3:0 und nach 17 Minuten 7:1. Die HSG Baar dagegen hatte im Angriff einige Probleme und verlor bereits in der 13. Minute eine Spielerin durch Disqualifikation. Die Gastgeberinnen kamen zwar mit zunehmender Zeit besser ins Spiel, ohne den Gegner jedoch ernsthaft gefährden zu können. In den ersten Minuten nach der Pause hatte die HSG Baar ihre beste Phase und verkürzte auf 11:14. Doch die SG Herbrechtingen-Bolheim zog wieder an und baute die Führung zwischenzeitlich auf neun Tore aus. Am Ende hieß es 27:19 für die Gäste. - HSG Baar: Larissa Schuler (6 Tore/3 Siebenmeter), Marleen Marquardt (5/2), Nicole Hess (4), Theresa Boschert (1), Carina-Marie Schmitz (1), Elena Schorpp (1), Alicia Messner (1), Stefanie Eichner, Celine Storz, Noelle Mentzel, Simone Laufer, Maria Grimm, Amelie Siegel, Sabrina Riemer.