Tuwass verlängert Öffnungszeiten und wird wieder wärmer

Das Wasser und die Raumtemperatur werden wieder wärmer, Thermalbecken und Dampfbad geöffnet, die Öffnungszeiten verlängert: Ab Montag, 28. November, kehrt das Tuttlinger Thermalbad Tuwass in seinen gewohnten Rhythmus zurück. Das Bad braucht dringend wieder mehr Badegäste, denn der jährliche Zuschussbedarf hat sich mittlerweile auf vier Millionen Euro verdoppelt.

Am vergangenen Dienstag war es dann so weit: Die defekte Thermalwasserpumpe konnte repariert werden. Die Ersatzteile, auf die das Tuwass monatelang hatte warten müssen, waren gekommen und wurden von Fachfirmen eingebaut. Für die Badegäste bedeutet dies: Sobald die letzten Probeläufe abgeschlossen sind, kann das Bad wieder mit Thermalwasser erwärmt werden. Auf die teure Beheizung mit Erdgas als Ersatz für die fehlende geothermische Wärme kann dann wieder verzichtet werden. „Ich bin froh, dass wir im Tuwass zur Normalität zurückkehren können und danke allen, die für die Sparmaßnahmen der letzten Wochen Verständnis hatten“, so SWT-Aufsichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister Michael Beck.

Wasser im Schwimmerbecken mindestens 26 Grad warm

Ab voraussichtlich Ende der Woche können sich die Badebesucher wieder auf höhere Temperaturen freuen: Wie die Stadtverwaltung und die Stadtwerke in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt geben, wird die Wassertemperatur im Schwimmerbecken voraussichtlich wieder bei mindestens 26 Grad liegen. Auch die vorübergehend geschlossenen Thermalbecken sollen wieder geöffnet werden – mit kuscheligen Temperaturen von über 30 Grad. Zugänglich werden auch wieder alle Bereiche der Sauna sowie die Dampfbäder.

Jedoch wird es hier vermutlich weiterhin leichte Abstriche geben. Stadtsprecher Arno Specht über die Raumtemperatur

Auch die Raumtemperatur wird wieder ansteigen. „Jedoch wird es hier vermutlich weiterhin leichte Abstriche geben“, so Stadt-Pressesprecher Arno Specht. Der Grund dafür ist, dass die geothermische Wärme – anders als im Thermalbereich und für die übrigen Becken – nicht für die Erwärmung der Raumluft genutzt werden. Hierfür ist weiterhin die Nutzung von Erdgas erforderlich. „Jedoch arbeiten die Techniker daran, die Nutzung von Erdgas auf ein verträgliches Maß zu reduzieren und die verfügbare geothermische Wärme bestmöglich auszunutzen.

Ziel ist es, dass durch die geschickte Kombination beider Energiequellen für die Besucherinnen und Besucher wieder angenehme Temperaturen erreicht werden, sodass niemand mehr beim Baden frieren muss. Eine Garantie auf eine Wassertemperatur wird es jedoch aufgrund der aktuellen Energiesituation nicht geben“, so der Pressesprecher.

120 000 Euro Mehrkosten pro Monat

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der SWT-Aufsichtsrat außerdem, die Öffnungszeiten wieder zu verlängern: Ab 28. November sind Bad und Sauna montags bis samstags 11 bis 22 Uhr und sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Mit dem Sparmodus der vergangenen Wochen sollte eine Kostenexplosion vermieden werden, da das Bad bis zur Reparatur der Pumpe mit Gas betrieben werden musste. Doch trotz der reduzierten Wasser- und Raumtemperaturen fielen 120 000 Euro Mehrkosten pro Monat an. Nach Wochen, in denen das Bad oft nur spärlich besucht war, braucht es nun wieder mehr Besucher und mehr Einnahmen: So hat sich das jährliche Minus des Bades mittlerweile verdoppelt. Während der jährliche Zuschussbedarf vor Corona-Zeiten und der Energiekrise bei rund zwei Millionen Euro lag, rechnet die Stadtverwaltung für das Jahr 2023 mit einem Verlust von vier Millionen Euro.