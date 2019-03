Tuttlingerin will Trauernden eine Stimme geben

Die Tuttlinger Autorin Christine Leutkart bewegt eine neue Buchidee. Nachdem sie bereits drei Donautal-Krimis herausgegeben hat, will sie sich in ihrem neuen Buch mit dem Thema „Neuorientierung nach dem Tod eines langjährigen Partners/Partnerin“ befassen. Dazu ist sie auf der Suche nach Betroffenen, die bereit sind, ihr – selbstverständlich anonym – ihre Erfahrungen mitzuteilen.

„Ich stelle mir vor, dass diese Erfahrungsberichte Hilfe, Unterstützung, Trost und Impulsgeber für andere Betroffene sein können“, erklärt Christine Leutkart, „oder eine gewisse Vorbereitung für diejenigen, auf die es noch zukommt.“ Sie will mit den Betroffenen Interviews durchführen, die im Buch dann aneinandergereiht werden, ohne dass sie kommentiert, oder bewertet werden. Ergänzende Texte zum Thema werden die verschiedenen Aspekte dieser besonderen Lebensphase beleuchten.

Beobachtungen aus dem Umfeld

Impulsgeber für die neue Buchidee sind Beobachtungen in ihrem direkten Umfeld, die manchmal auch überraschend sind. Wer weiß schon im Voraus, wie er (oder sie) mit der neuen Lebensphase zurechtkommen wird? Für manche entwickeln sich völlig neue Perspektiven. „Ein wichtiger Aspekt bei der Neugestaltung ist sicherlich der Trauerprozess, der stattfindet“, bemerkt Christine Leutkart. Wenn Partner länger krank seien, könne sich der Verbleibende schon auf den Tod vorbereiten, anders sehe es bei einem plötzlichen Tod aus, so die Autorin. Meist fielen die Betroffenen erst dann in ein seelisches Tief, wenn alle Formalitäten erledigt und für die Umstehenden der Verlust bereits abgehakt sei.

„Plötzlich ist man alleine. Momente, Situationen, die man mit dem Partner geteilt hat, gibt es nicht mehr“, so die Autorin, „und da kommt es darauf an, wie offen man für die neue Lebensphase ist und für die Möglichkeit neue Bereiche zu entwickeln, die zum Beispiel mit dem verstorbenen Partner nicht möglich waren.“ Christine Leutkart beschäftigen dabei die Fragen: „Wie kommt man darauf? Hat man den Mut etwas Neues zu wagen? Wie kommt die Umwelt damit zurecht, wie reagiert sie? Trifft man einen neuen Partner ändert sich alles, kann und darf man sich das auch zugestehen?“

Von allen Seiten beleuchten

Mit ihrem Buch will sie sich dem Thema von allen Seiten nähern, neue gedankliche Räume öffnen, Betroffenen Mut machen, ihnen neue Perspektiven und Sichtweisen vermitteln und ihnen zeigen, dass auch andere ähnliches, oder gleiches erleben.