Tuttlingerin lebt in der Abgeschiedenheit des marokkanischen Atlasgebirges

Stefanie Tapal-Mouzoun ist 1978 in Konstanz geboren und in Tuttlingen aufgewachsen. Hier hat sie die Schule besucht, ihr Abitur gemacht, und danach in Stuttgart an der Fachhochschule für Technik ihr Innenarchitekturstudium absolviert. Heute lebt und arbeitet sie mit ihrem Mann Haddou Mouzoun und ihren fünf Kindern im Heimatdorf ihres Mannes im Aït Bouguemez Tal im Hohen Atlas in Marokko.

Eine Studienreise führte Tapal-Mouzoun nach Südmarokko. Sie war von dem Land und den Menschen so fasziniert, dass sie beschloss, ihr sechsmonatiges Berufspraktikum im Denkmalamt in Marrakesch zu absolvieren. „Ich habe während dieser Zeit bei sehr einfachen Menschen gewohnt und konnte so das echte marokkanische Leben spüren“, erzählt Tapal-Mouzoun. Sie führte mit Kollegen und Mitbewohnern viele Gespräche, auch religiöse, und: „Ich habe auf alle Fragen Antworten bekommen, ohne dass jemand versucht hätte, mich zu missionieren.“ Dies führte auch dazu, dass sie einige Zeit später zum Islam konvertierte.

Doch zuvor lernte sie ihren Mann Haddou kennen, der als Bergführer und in Marrakesch als Reiseleiter tätig war. Er lud sie in sein Dorf im Aït Bouguemez im Hohen Atlas ein. Das ärmliche Leben in dem abgelegenen Gebirgsdorf schreckte sie nicht ab, sie verliebte sich in die Menschen, das Leben und in Haddou. Sie verlobten sich Ende 2002 und Haddou begleitete sie nach Stuttgart, wo Stefanie ihr Studium mit Bravour abschloss. 2003 heirateten sie in Stuttgart und Haddou gab Stefanie den Berbernamen „Itto“. In Stuttgart wurde auch der erste Sohn geboren, 2004 wanderte die Familie nach Marokko aus.

Sie lebten und arbeiteten erst für ein Reisebüro in Fès und übersiedelten dann ins Ait Bouguemez Tal und arbeiteten dort gemeinsam weiter im Tourismus. Tapal-Mouzoun wollte das Leben und die Kultur ihres Mannes kennenlernen. Sie lernte die Berbersprache und integrierte sich mit großem Engagement in die familiäre und dörfliche Gemeinschaft. In ihrer Familie wird Berber, Französisch und Deutsch gesprochen und sowohl die berberische als auch die deutsche Tradition gepflegt.

Seit 2008 widmet sich Stefanie, neben dem Muttersein, dem Wachstum des von ihr gegründeten Bildungszentrums, dem Campus vivante.

Die Idee zur Gründung einer Schule im abgeschiedenen Hohen Atlas entstand während einer Begegnung mit einer Schweizer Schulgruppe, die Tapal-Mouzoun und ihr Mann durchs Land führten. Die Frage, wie sie ihre eigenen Kinder beschulen wollten, war der Grundstein dafür, dass sich Tapal-Mouzoun für die Verbesserung der Bildungschancen in ihrer neuen Heimat stark machen wollte. Und so wurde mit Schweizer Unterstützung eine „Ecole vivante“ aufgebaut.

Drei Jahre lang wurde am pädagogischen Konzept und den behördlichen Genehmigungen gearbeitet, im September 2010 startete die Schule mit 16 Schülern in umfunktionierten Wohnräumen von Tapal-Mouzoun. Seitdem wächst die Schule Jahr für Jahr, sodass inzwischen 72 Kinder von der Vorschule bis zur Mittleren Reife unterrichtet werden. Der Campus vivante ist zudem der größte private Arbeitgeber in der Region.

Neben marokkanischer Heimatkunde und alten Berbertraditionen stehen auf dem Stundenplan auch Fremdsprachen, Kunst, nachhaltiges Gärtnern und moderne Kommunikationstechniken.

„Unsere Schüler werden auf die Zukunft vorbereitet, damit sie sich später sowohl hier als auch außerhalb gut zu Recht finden können“, sagt Tapal-Mouzoun. So sollen sie die Chance bekommen, sich mit „offenem Geist“ ein Leben in Marokko aufbauen zu können, „ohne den Drang zu haben, nach Europa zu flüchten oder aufständisch werden zu müssen“.

Stefanie Itto Tapal Mouzoun ist in Marokko angekommen, fühlt sich akzeptiert und ist fest verwurzelt in den berberischen Traditionen und dem muslimischen Glauben, der ihr eigenen Angaben zufolge immer wieder die Kraft zum Durchhalten und den Mut zur Verwirklichung weiterer Träume und Visionen gibt.