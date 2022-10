Der „Spiegel“-Erbe und Journalist Augstein präsentiert sich in Tuttlingen als Schriftsteller

Mit „Strömung“ hat Jakob Augstein dieses Frühjahr seinen Debütroman vorgelegt. Ein Mann des Wortes ist er aber schon lange. Den Schriftsteller stellt Stadthallen-Chef Michael Baur am vorletzten Literaturherbst-Abend auch als Verleger, Journalist, Kolumnist und Publizist vor.

Warum der Miteigentümer des Spiegel-Verlags und Verleger der Wochenzeitschrift „Der Freitag“ sich heute nicht mehr als Journalist sieht, wird er später genauer erläutern. Zunächst gibt er lesend und erzählend Einblicke in seinen Erstlingsroman „Strömung“.

Anfangs noch leicht gehetzt

Augstein schickt seine Hauptfigur, den fiktiven Politiker Franz Xaver Misslinger, auf eine „Pilgerreise zu den Quellen seines Glaubens“, nach Amerika, in das Land, das einst Misslingers ureigene Werte verkörperte wie kein anderes: die Werte einer grenzenlosen „weißen, westlichen, männlichen Selbstgewissheit“, gepaart mit dem Glauben an grenzenloses Wachstum. 2016, im Jahr der Wahl Trumps zum Präsidenten, erlebt Misslinger auf seiner Reise, wie „der Westen zerbricht in einer Kulmination des Irrsinns“ – und parallel seinen persönlichen Absturz.

Beim Lesen des Prologs wirkt Augstein nach Verspätung und Verkehrsstau noch leicht gehetzt. Eindringlicher vermittelt er das Treffen Misslingers mit dessen gealtertem Mentor „Walter“ vor der Amerika-Reise. Mit dem Credo „Leistung muss belohnt werden!" fordert Misslinger von Walter die Nachfolge im Parteivorsitz für sich. Doch den einstigen Shootingstar der nicht namentlich genannten, „liberalen“ Partei scheint sein unheilverheißender Name einzuholen: Walter lässt Misslinger erst zappeln und später fallen.

Einen „dunklen Lord“, „das personifizierte Böse“ nennt Augstein an diesem Abend den Parteigranden Walter. Misslinger sei dagegen ein „ruchloser Träumer“. „Die vernünftigsten Leute in der Geschichte sind die Frauen“, sagt der Autor. Doch weder Misslingers Frau Selma noch seine Tochter Louise dringen noch zu ihm durch. Er bleibt blind für die Realität und stürzt jäh.

In Hochform beim Publikumsgespräch

Im anschließenden Publikumsgespräch läuft Augstein zu Hochform auf. Bereits kurze Stichworte aus dem Saal entfachen ein Feuerwerk an Eloquenz auf der Bühne. Ob es um die Schwierigkeit geht, öffentlich einen kritisch-differenzierten Blick auf den Ukraine-Krieg zu werfen oder um die vernichtende Macht sozialer Medien wie Twitter – die Tuttlinger Zuhörer hängen an Augsteins Lippen bei seinen scharfsinnigen Ausführungen zu unterschiedlichen tagesaktuellen Themen. Nur eine Publikumsfrage betrifft noch den Roman – ob denn eine reale Partei Vorbild für die „liberale“ im Buch gewesen sei? Augsteins Reaktion löst Heiterkeit im Saal aus: „Ja, welche wohl?“

Wie anfangs versprochen, erläutert Augstein auch seinen Wechsel vom journalistischen zum literarischen Schreiben. Man altere schlecht im Journalismus, konstatiert er. Nach vielen Berufsjahren drohe man zum Besserwisser oder zum Zyniker zu werden statt neben Problemen auch Lösungswege aufzuzeigen. Das könnten jüngere Kollegen mit ungebrochenem Zukunftsoptimismus besser leisten.

Neue Freiheit als Schriftsteller

Als Schriftsteller schätze er besonders seine neue Freiheit, verrät Augstein: die Freiheit sich mit Themen zu beschäftigen, die ihn wirklich interessierten, und das ausführlich und tiefgründig, ohne vorgegebene Beschränkung wie Zeit oder Zeilenzahl.

Augstein hat sich mit seinem Erstling sicherlich Wertschätzung verdient für feinsinnige Naturbeschreibungen, für seine Scharfsicht im Zwischenmenschlichen und im Politischen. Gerade nach solch einem Abend möchte man ihn jedoch in Zukunft auch als sachlichen Vermittler eines differenzierten, kritisch-analytischen Blickes auf unsere Welt nicht missen.