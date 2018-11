Tuttlinger Wohnbau will 80 bis 90 Wohnungen am Honberg bauen

Das nächste Bauprojekt steht an: Auf der Rückseite des Honbergs, an der Bodenseestraße, sollen zwei große Mehrfamilienhäuser entstehen. Acht Stockwerke sind geplant, insgesamt 80 bis 90 Wohnungen. Bauträger ist die Tuttlinger Wohnbau, und sie hat ein hehres Ziel: Ein Gebäude soll komplett förderfähigen Wohnraum beinhalten.

Dabei gehe es nicht nur um Sozialwohnungen zur Miete, sagte Wohnbau-Geschäftsführer Horst Riess in der Sitzung des Tuttlinger Gemeinderats am Montagabend. Einige Wohnungen in dem Haus sollen auch verkauft werden, und zwar in einem Preissegment, für das es öffentliche Fördergelder gibt. „Wir haben ziemlich alle Wohnungsgrößen im Fokus“, sagte Riess. Sowohl Ältere und Singles als auch Familien seien Zielgruppen. Auf einem Geschoss seien bis zu sechs Wohnungen untergebracht.

Förderprogramme ausgelotet

Erst kürzlich habe es ein Treffen mit einem Vertreter der L-Bank gegeben, mit dem man mögliche Förderprogramme ausgelotet habe. Auch wenn nicht alle Wohnungen förderfähig werden, ist in der Beschlussvorlage festgehalten, dass mindestens 30 Prozent diesen Kriterien entsprechen müssen.

Wie hoch die Mieten beziehungsweise die Verkaufspreise ausfallen werden, war bislang nicht zu erfahren. Klar ist: Im anderen Haus wird es wohl deutlich teurer. Das sei „dem Verkauf gewidmet“, so Riess.

Weitere Pläne für das Areal beinhalten einen Bolzplatz, der nördlich neben den Häusern entstehen soll. Schon lange gebe es in dem Gebiet die Nachfrage nach mehr Freizeitmöglichkeiten, heißt es in der Beschlussvorschlage. Die Idee dürfte auch von den Plänen der TG Tuttlingen übrig geblieben, die an der Bodenseestraße einen Sportpark bauen wollte.

Tausch für Landschaftsschutz

Im Gemeinderat wurde nun einstimmig der Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Ein paar Hürden gibt es allerdings noch. Die Bebauung ist zwischen In Aspen und der Bodenseestraße geplant und liegt damit im Landschaftsschutzgebiet des Honbergs. Werden die Grundstücke bebaut, muss die Stadt eine andere Fläche als Schutzgebiet ausweisen. Das sei ebenfalls am Honberg geplant, sagte Stadtsprecher Arno Specht auf Nachfrage. Eine vergleichbar große Fläche auf Höhe der Alexanderstraße am Honberg-Rücken soll neu Landschaftsschutzgebiet werden. Nach Aussage des Landratsamts könne diese Änderung parallel mit dem Bebauungsplan umgesetzt werden, heißt es in der Beschlussvorlage.

Bei den Räten kam das Bauvorhaben gut an. Schon vor zwei Jahren gab es einen Grundsatzbeschluss zu diesem und weiteren möglichen Bauprojekten entlang des Honbergs. Nur die massive Bebauung gefiel Hans-Peter Bensch (FDP) nicht hundertprozentig. Auf dem Nachbargrundstück gibt es zwar ein ähnliches Gebäude, das aber kleiner ist. „Das sind jetzt zwei Stockwerke mehr“, sagte er und regte an, die Gestaltung „etwas dezenter“ zu halten. Grundsätzlich sei die Bebauung „etwas massiver, aber noch verträglich“ mit der Umgebung, sagte Oberbürgermeister Michael Beck.