Tuttlinger Wohnbau spendet 3000 Euro an die Stiftung St. Franziskus

Schon seit vielen Jahren ist es bei der Tuttlinger Wohnbau GmbH Tradition, in der Weihnachtszeit auf Kundengeschenke zu verzichten und stattdessen eine Spende an gemeinnützige Organisationen zu tätigen. In diesem Jahr nahm eine kleine Delegation des Fördervereins und der Stiftung St. Franziskus den Spendenscheck im Wert von 3000 Euro entgegen (Foto: Hoffmann/Tuttlinger Wohnbau). An über 30 Standorten in Süddeutschland bietet die Stiftung St. Franziskus hilfs- und pflegebedürftigen Menschen neue Perspektiven für die Zukunft. Die Weihnachtsspende der Wohnbau wird insbesondere den Altenzentren Bürgerheim und St. Anna zugutekommen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Häuser wird von dem Spendengeld jeweils eine Veeh-Harfe angeschafft. Dieses besondere Zupfinstrumente kann auch ohne jegliche Notenkenntnisse gespielt werden.