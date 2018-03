Tuttlinger vertreiben mit Funkenfeuer den Winter

Die Ortsgruppe Tuttlingen des Schwäbischen Albvereins hat am Sonntagabend ihr traditionelles Funkenfeuer beim Schützenhaus in der Nordstadt zusammen mit der Jugendfeuerwehr entfacht. Die Verantwortlichen mussten mehrmals nachhelfen, bis das Feuer richtig brannte.

Rund 100 Schaulustige versammelten sich rund um das Feuer und beobachteten die meterhohen Flammen sowie die Hexe, die letztlich lichterloh brannte. Mit diesem alten Brauchtum soll der Winter auch in der Donaustadt vertrieben werden. Das Städtische Blasorchester versorgte die Anwesenden musikalisch und der Albverein verteilte Schokolade an die Kinder. Das Funkenfeuer beim Schützenhaus ist eines von vielen Feuern, die im Landkreis am „Funkensonntag“ entfacht wurde – es steht stellvertretend für diesen Tag.