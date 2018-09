Tuttlinger Verfolger-Trio muss auswärts bestehen

Der achte Spieltag beschert in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald dem Tabellenführer SC 04 Tuttlingen am morgigen Sonntag ein Heimspiel gegen die SpVgg Bochingen. Seine drei Verfolger SV Villingendorf, SV Seedorf und SC Wellendingen haben alle Auswärtsaufgaben zu bewältigen. Der SVS ist bereits heute Nachmittag beim Schlusslicht BSV 07 Schwenningen im Einsatz. Die sechs Sonntagsspiele beginnen um 15 Uhr. Die SG Bösingen II/Beffendorf I ist an diesem Wochenende spielfrei.

BSV 07 Schwenningen – SV Seedorf (Sa., 15.30 Uhr). Das sollte eine machbare Aufgabe für Seedorf sein. Der BSV hat erst einen Punkt einspielen können und zwar im Heimspiel gegen den SC Wellendingen (3:3). Mehr als eine Remis ist dem Gastgeber auch gegen den SVS nicht zuzutrauen.

SV Zimmern II – SV Winzeln (So., 15 Uhr). Beide Teams haben am vergangenen Sonntag Niederlagen kassiert. Gegen den Aufsteiger aus Winzeln will die SVZ-Reserve die Punkte am Ort behalten.

SC 04 Tuttlingen – SpVgg Bochingen. In Tuttlingen stehen sich zwei Gewinner des jüngsten Spieltags gegenüber. Der Spitzenreiter SC 04 kann unter Umständen mit einem Heimsieg die Distanz zu seinen Verfolgern vergrößern.

SG Böhringen/Dietingen – SC Wellendingen. Bis jetzt hat der SCW einige starke Spiele abgeliefert und besitzt mit 22 Toren auch die treffsicherste Offensive der Liga. Die SG tut gut daran, wenn sie sich auf einen spielstarken Gegner einrichtet.

SpVgg 08 Schramberg – SV Villingendorf. Die jüngste 2:6-Niederlage in Wellendingen hat der Spielvereinigung weh getan. Mit dem SV Villingendorf kommt eine nicht weniger starke Mannschaft, die Ambitionen nach oben hat und die Punkte mitnehmen will.

SG Deißlingen/Lauffen – SV Bubsheim. In dem Duell der beiden Aufsteiger treffen zwei spielstarke Teams aufeinander. Das 3:3 der Gastgeber in Seedorf hat in der Klasse für Beachtung gesorgt. Dafür kann sich Deißlingen/Lauffen gegen den SVB aber nichts kaufen.