Tuttlinger Verein bietet jungen Gambianer eine Chance

Der Tuttlinger Verein „Menschen helfen“ wird am kommenden Wochenende auf der Messe „Fair handeln“ in Stuttgart von der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg für sein Engagement in Gambia ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung geht eine Förderung in Höhe von 20 000 Euro einher.

Seit 2014 engagiert sich der Verein laut Vorsitzendem Michael Junginger „für eine nachhaltige Entwicklung in Gambia“ und hat in dem afrikanischen Land das Projekt „House of Skills“ ins Leben gerufen. „Der Verein hat 2014 das Geld gespendet, damit die evangelische Kirche Gambias das Land, auf dem das Haus steht, kaufen kann.“ Die Kirche sei auch der Betreiber, denn es sei ihnen wichtig gewesen, dass Menschen vor Ort das Ganze koordinierten und nicht „wir Deutschen“.

Im „House of Skills“ erlernen junge Menschen Handwerksberufe. „Wir bilden dual aus, was in Gambia, und in Afrika generell, nicht der Fall ist“, sagt Junginger. Aktuell gibt es 21 Auszubildende, doch die Zahl soll in den kommenden Jahren auf etwa hundert ansteigen. Unterstützt werden die Ausbilder von jungen Menschen aus Deutschland und der Schweiz, die über die Missionsgesellschaft Weg International rekrutiert werden.

Neben Maler, Kfz-Mechaniker, Schreiner und Maurer werden die Gambianer auch in Bäckerhandwerk ausgebildet. In der „Sunshine Bakery“ gibt es aktuell acht Lehrlinge. „Wir verkaufen Produkte mit deutscher Qualität“, erzählt Junginger. Allerdings seien die Lagerbedingungen aktuell nicht ideal. Darum freue er sich umso mehr, dass die Förderung durch das Programm „bwirkt!“ der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg die Installation eines Kühlraumes für die Bäckerei beinhalte – neben einer Photovoltaikanlage. „Dadurch sind wir weniger abhängig von der wenig verlässlichen staatlichen Stromversorgung“, sagt Junginger. Denn bisher gingen immer wieder Backzutaten und Backrohlinge kaputt, weil die Kühlung ausfalle.

Neben der Bäckerei wird auch in der Kfz-Werkstatt fleißig gearbeitet. Doch nicht nur im „House of Skills“ werden die Fähigkeiten der jungen Leute geschätzt. Nach ihrer Ausbildung hätten sie eine gute Chance auf eine gut bezahlte Stelle, die ihnen sonst nicht offenstehen würde. So sei es möglich, dass sie sich in ihrer Heimat eine Existenz aufbauten statt sich auf den Weg nach Europa zu machen.