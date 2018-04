Tuttlinger und Aldinger Finaltraum geplatzt

Im Finale des Bezirkspokals Schwarzwald/Zollern stehen sich am 31. Mai die Frauenfußballerinnen des FV 08 Rottweil und des SV Unterdigisheim gegenüber. Die Mannschaften setzten sich im Halbfinale gegen den SC 04 Tuttlingen beziehungsweise die SpVgg Aldingen durch. Bezirksligist SV Bärenthal II erkämpfte sich in einem Nachholspiel ein Unentschieden.

SC 04 Tuttlingen – FV 08 Rottweil 0:5 (0:1). Eine klare Sache wurde es für den Favoriten aus der Regionenliga beim klassentieferen Verein von der Donau. Deborah Theis traf bereits in der 9. Minute zum 1:0 für Rottweil. In der zweiten Hälfte legte Fabienne Tontarra gegen ihren Ex-Club Tuttlingen das 2:0 nach (60.). Erneut Theis (71.) sowie Nicole Gaidas (74.) schraubten das Ergebnis mit einem Doppelschlag nach gut 70 Minuten auf 4:0 hoch. Ein Tuttlinger Eigentor von Maike Luz (86.) besiegelte den Endstand.

SV Unterdigisheim – SpVgg. Aldingen 3:0 (1:0). Nach einer Anlaufzeit zog der dreimalige Bezirkspokalsieger aus Meßstetten am Ende souverän ins Finale ein. Bis kurz vor der Pause dauerte es, ehe Larissa Wäschle mit dem 1:0 für Unterdigisheim den Bann gegen den Regionenliga-Konkurrenten aus Aldingen brach. Die SpVgg durfte eine Stunde auf eine Wende in diesem Pokalduell hoffen. Dann sorgte Corinna Linder für das 2:0 der Gastgeberinnen. In der Schlussminute markierte Franka Fuhrmann den 3:0-Endstand (90.) gegen Aldingen.

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

SG Locherhof/Mariazell – SV Bärenthal II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Jasmin Hug (40.), 1:1 Jana Drössel (54.), 1:2 Rebecca Huber (55.), 2:2 Sarah Dold (69.).

TSV Stetten/Hechingen - FC Hardt 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Sina Oesterle (4.), 2:0 Eigentor (18.), 3:0 Sina Oesterle (19.), 4:0 Jessica D‘Anna (69.), 5:0 Katrin Strobel (81.).