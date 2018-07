Tuttlinger Trio bei Feldbogen-DM

Für drei Bogenschützen der SG Schönblick Tuttlingen steht am Wochenende ein Höhepunkt der Saison an. Armin Welte (Compound Jugend), Tina Lehmann (Compound Damen) und Luis Jakobi (Compound Junioren) starten bei der Deutschen Meisterschaft im Feldbogenschießen in Magstadt.

Chancen auf einen Platz auf dem Treppchen hat Armin Welte. Der Landesmeister tritt bereits am Samstag an und trifft in seiner Altersklasse auf sieben weitere Schützen. Auch Luis Jakobi ist ein Platz unter den besten fünf Schützen zuzutrauen. In der Junioren-Klasse mit dem Compoundbogen gehen insgesamt acht Schützen an den Start. Jakobi wird am Sonntag seine Schüsse abgeben.

Am schwersten dürfte es Tina Lehmann am Sonntag haben. Sie muss in der Damenklasse gegen Schützinnen der deutschen Nationalmannschaft antreten. Bei ihrer aktuellen Form hat sie aber die Möglichkeit sich unter den ersten zehn Teilnehmerinnen zu platzieren. „Alle Tuttlinger Teilnehmer sind in Bestform und haben sich gut vorbereitet“, erklärte Klaus Rapp, Bogensportreferent bei der SG Schönblick Tuttlingen. „Jetzt zählt auch die Tagesform, ob alle in der Lage sind, ihr Können auf dem Punkt abzurufen.“