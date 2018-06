Tuttlinger treten im Tigerentenclub an

Damit ihre Sportlehrerin Maria-Luzia Geißler am Ende nicht zur Strafe in einem mannshohen Wassertank versenkt und einmal komplett nassgemacht wird, müssen die Sechstklässler des Tuttlinger Otto-Hahn-Gymnasiums am Wochenende beim Tigerentenclub alles geben. Köpfchen und Geschicklichkeit sind gefordert, wenn Kerstin Woll, Marcel Schöpf und Ann-Britt Siglinger im Namen der Schule antreten und versuchen, ihre Kontrahenten aus Sasbach (Ortenaukreis) im Fernsehduell zu übertrumpfen.

Auf den Sieger warten 600 Euro Preisgeld (immerhin 400 Euro bekommt das Verliererteam), die die Schüler an eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl spenden dürfen. Im Fall der Otto-Hahn-Gymnasiasten wäre am Ende der Tuttlinger Kinderschutzbund Profiteur eines Triumphs beim Tigerentenclub, so Maria-Luzia Geißler. Doch bevor ein Spendenscheck ausgestellt werden kann, müssen sich Kerstin, Marcel und Ann-Britt erst einmal mächtig ins Zeug legen und Allgemeinwissen, Gesangstalent und, unter anderem, Sportlichkeit beweisen, bevor es beim Tigerenten-Rodeo zum Showdown zwischen den Schulklassen kommt.

Die Idee zur Teilnahme an der unter Kindern beliebten Fernsehsendung hatte übrigens Isabell Faude. Isabell ist ebenfalls Schülerin am OHG und hat sich – mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Mutter – um die Organisation der ganzen Aktion gekümmert. So reisen nicht nur die drei Wettkämpfer plus Lehrerin ins Göppinger Studio des Südwestrundfunks, sondern außerdem ein ganzer Reisebus voll Schulkameraden und Fans aus der Jahrgangsstufe 6, die im Publikum sitzen und für ihre Schule kräftig Lärm machen werden.

Wie jede Folge des Tigerentenclubs steht auch die Sendung mit Tuttlinger Beteiligung wieder unter einem ganz bestimmten Motto. Vorgestellt wird dieses Mal das Kindermusical „Yakari – Freunde fürs Leben“. Komponist Thomas Schwab steht den Moderatoren Rede und Antwort und als Schmankerl präsentieren drei der Schauspieler den Titelsong des Musicals „Kinder der Prärie“. Spaß und Unterhaltung sind also garantiert, nicht nur für die Wettkämpfer selbst, sondern auch für alle, die am Wochenende einschalten und das Spektakel im Fernsehen verfolgen möchten.