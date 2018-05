Tuttlinger Tischtennisclub hat Personalsorgen

Eine Saison mit Licht und Schatten liegt hinter dem TTC Tuttlingen. Sind die beiden vierten Plätze der Verbandsliga- und der Landesligamannschaft durchaus als Erfolg zu werten, so bedeutet der Rückzug der aktuellen zweiten Mannschaft doch eine schwerwiegende Zäsur im Vereinsgeschehen. Das sagte der TTC-Vorsitzende Günther Stickel bei der Hauptversammlung des Vereins in der Gaststätte „Dianas Pils-Pub“.

Sorgen bereitet derzeit der Rückzug von gleich vier Spielern, was dazu führt, dass sich die zweite Mannschaft aus der Landesliga zurückzieht. So bildet die jetzige dritte Mannschaft das Korsett für die künftige zweite Mannschaft, die in der kommenden Saison in der Kreisliga C antritt. Der Abstand von neun Klassen zwischen Tuttlingen I und Tuttlingen II sei natürlich viel zu groß, sagte Stickel.

Thema während der Versammlung war auch die neue Europäische Datenschutzverordnung, die diese Woche in Kraft tritt. „Auch wir müssen unsere Homepage durchforsten“, so Stickel mit Blick auf den Umgang mit personenbezogenen Daten. Er und Ralf Kohler hatten sich auf einer Fortbildungsveranstaltung mit den neuen Vorgaben vertraut gemacht.

Beim Rückblick auf die sportlichen Leistungen des Vorjahrs konnte Stickel durchaus auf eine Reihe von Erfolgen zurückblicken. So lieferte die erste Mannschaft wieder einmal eine starke Saison ab, die am Ende mit Platz vier in einer starken Liga belohnt wurde.

Schwierig war die Saison für die zweite Mannschaft, deren angespannte Personallage sich durch die ganze Spielzeit zog. Mit einem Kraftakt gelang es dem Team, in der Landesliga immerhin auf Platz vier zu kommen. Nicht einfach war auch der Saisonverlauf für die dritte Mannschaft. Mit dem Einsatz von Jugendergänzungsspielern gelang aber eine gute Saison in der Kreisliga C.

Wie sehr der normale Spielbetrieb die zum Teil von weither anreisenden Spieler fordert, zeigt sich darin, dass kaum Zeit für den Besuch von Turnieren, Meisterschafen und Ranglisten bleibt. Als Ausnahmen können Detlef Stickel und Ralf Kohler gelten. So holte sich Stickel bei den württembergischen Seniorenmeisterschaften Titel im Einzel und Doppel. Kohler erreichte Platzierungen bei den Bezirksmeisterschaften und der Bezirksendrangliste.

„Ein erfreuliches Bild zeigt der Blick in die Jugendabteilung“, so der Vorsitzende. Das geregelte und konstante Jugendtraining unter der Leitung von Philippe Schuppler und Timo Bausert mache sich bezahlt. Aufstiege der ersten Jugendmannschaft und die Anmeldung einer Jugend 2 seien Belege dafür, dass nun wieder ein solides Fundament im Verein gelegt sei. In Anerkennung des Engagements beim Jugendtraining stimmte die Versammlung einer leichten Erhöhung der Vergütung für die beiden Trainer zu, zumal die finanzielle Situation des Vereins grundsolide ist, wie die Zahlen des Kassierers Ralf Kohler zeigten.