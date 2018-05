Tuttlinger Tennisdamen gelingt erster Sieg

Den Tennisdamen 40 des TC RW Tuttlingen ist in der Regionalliga der erste Sieg gelungen. Der Aufsteiger gewann beim TC Bad Vilbel in Hessen 6:3.

Bei bester Stimmung und guten äußeren Bedingungen begannen die Einzel 2, 4 und 6 mit Dagmar Storz, Sandra Grieble und Stefanie Werner. Alle drei Begegnungen gingen in den Match-Tiebreak. Kämpferisch und nervenstark behielten Dagmar Storz und Stefanie Werner die Oberhand und siegten, während Sandra Grieble nach 9:7-Führung unglücklich mit 9:11 unterlag.

Die 2:1-Führung spornte die Teamchefin Claudia Pauli-Teufel sichtbar an. Gegen eine gut spielende Nummer eins von Bad Vilbel ließ sie von Beginn an keinen Zweifel an ihren Siegambitionen aufkommen und gewann klar in zwei Sätzen. Einen leichten Schock bekam das Tuttlinger Team beim Blick auf den Nebenplatz, auf dem Claudia Lock wegen einer Oberschenkelverletzung aufgeben musste. Beim Stand von 3:2 richteten sich die Augen auf das finale Einzelspiel von Tanja Wahler, die an Nummer drei routiniert und nervenstark ihre Gegnerin verdient in zwei Sätzen bezwang.

Die überraschende 4:2-Führung ließ berechtigte Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg im dritten Spiel aufkommen. Die anschliessenden drei Doppel konnten trotz des Ausfalls von Claudia Lock bestritten werden, da Heike Freyer als Ersatzspielerin mitgereist war. Sie zeigte im Doppel zwei an der Seite von Tanja Wahler eine respektable Leistung, die aber gegen ein starkes Doppel von Bad Vilbel nicht von einem Erfolg gekrönt war. Die beiden verbleibenden Doppelpartien mussten somit beim 4:3 die Entscheidung bringen. Stark agierten Sandra Grieble und Stefanie Werner im Doppel drei. Sie gewannen klar und verdient in zwei Sätzen und sicherten damit vorzeitig den Sieg für Tuttlingen. Claudia Pauli-Teufel und Dagmar Storz sahen sich einem starken Bad Vilbener Doppel gegenüber. Beim Stand von 9:9 im Match-Tiebreak war die Spannung zu spüren. Dem Tuttlinger Doppel gelang mit einem tollen Volley-Stopp-Ball durch Dagmar Storz zum 11:9 auch der Siegpunkt. Der verdiente 6:3-Endstand war der Lohn für einen tollen Aufritt und Einsatz des gesamten Teams .

Nach einer mehrwöchingen Pause geht es am 16. Juni für die Tuttlinger Damen erneut in den Frankfurter Raum zum TC Dietesheim; ehe kurz darauf nach der Begegnung beim TC Bammental (bei Heidelberg) endgültig feststeht, ob der Klassenerhalt in der höchsten Damen-40-Spielklasse gelungen ist.