Tuttlinger Tennisdamen 40 müssen Lehrgeld zahlen

Die Tennisdamen 40 des TC RW Tuttlingen haben auch ihr zweites Spiel in der Regionalliga Südwest verloren. Gegen den TC Doggenburg gab es eine 0:9-Heimniederlage.

Vor zahlreichen Fans bei sonnigem Wetter ging für Tuttlingen Tanja Wahler als Nummer 2 auf den Platz. Trotz teils langen und ausgeglichenen Ballwechseln unterlag sie überraschend deutlich mit 0:6 und 0:6.

Wesentlich besser lief es in der Begegnung von Claudia Lock, die sich an Nummer 4 einer nominell deutlich stärkeren Gegnerin gegenüber sah. Unbeeindruckt davon drehte Lock nach 1:6 im ersten Satz die Begegnung und gewann den zweiten Satz 7:5. Im Match-Tiebreak führte Lock mit 9:7. Leichte Fehler gaben den Ausschlag zugunsten der Gegnerin, die am Ende mit 12:10 gewann. Cecile Wagner (Position 6) zeigte ein gutes Spiel und konnte sich in Anbetracht des erheblichen Leistungsklassen-Unterschieds mit 0:6 und 2:6 achtbar geschlagen geben.

Die Runde der Einzel 1,3 und 5 läutete die Teamchefin Claudia Pauli-Teufel ein. Mit einer im Vergleich zur Vorwoche besseren Leistung trieb sie ihre Gegnerin an ihre Grenzen und unterlag dennoch im ersten Satz mit 6:7 und im zweiten Satz mit 3:6. Die Nummer 3, Neuzugang Sandra Grieble, startete wie beim vergangenen Spiel angriffslustig und gewann den ersten Satz mit 6:3. Der zweite Durchgang ging mit 3:6 an ihre Doggenburger Gegnerin. Der ausschlaggebende Match-Tiebreak war bis kurz vor dem Ende offen, die größere Spielroutine der Doggenburgerin brachte für Grieble die 9:11-Niederlage. Stefanie Werner an Position fünf, in der Vorwoche noch doppelter Siegpunkte-Garant, kam beim 1:6 und 1:6 nur zu zwei Spielgewinnen. So stand es nach den Einzeln bereits 6:0 für den TC Doggenburg.

Das Doppel drei von Tuttlingen, Werner/Wagner, unterlag klar mit 2:6 und 1:6. Zur Überraschung spielten die Tuttlinger Doppel eins mit Teufel-Pauli/Lock und das Doppel zwei, Wahler/Grieble, stark auf, gewannen jeweils den ersten und verloren den zweiten Satz, sodass der Match-Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Erneut ging in dieser spannenden Endphase der Sieg an Doggenburg; mit 0:10 im ersten Doppel und 7:10 in Doppel zwei.

Die Mannschaftsführerin Pauli-Teufel: „Mit 0:9 sind wir gegen den vermeintlich stärksten Gegner der Regionalliga Süd unter Wert geschlagen worden. Speziell bei Match-Tiebreaks zeigt sich aber, wer mehr Spielroutine, Training und Vorbereitung hat. Da geht es sicher auch um Glück, aber nicht nur. Da sind wir etwas zu nachlässig an die Saison in der höchsten Seniorenspielklasse herangegangen, sagte die Mannschaftsführerin Pauli-Teufel. und ergänzte: „Mögliche Siegchancen gibt es, bei guter Teamleistung, kommenden Samstag auswärts beim TC Bad Vilbel in der Nähe von Frankfurt.“