Tuttlinger Tennis-Herren starten mit Siegen in die Saison

Die zweite und dritte Herren-Mannschaft des TC RW Tuttlingen ist fast optimal in die Tennis-Winterrunde gestartet. Auch die Damen-Reserve aus der Donaustadt bejubelte einen Auftaktsieg. Niederlagen gab es für die Damen in der Staffelliga und die Damen 30.

Bezirksstaffel Herren

TC RW Tuttlingen II – TC Dettingen II 5:1. Da der Gegner nur mit drei Spielern angereist war, gingen die Gastgeber mit einem 2:0-Vorsprung in die Partie. Ein Einzel und ein Doppel wurden kampflos zugunsten der Hausherren gewertet. In den Einzeln siegten Simon Rodriguez-Ebert (6:2, 6:0) und Wilhelm Klett (6:0, 6:4). Damit stand der Sieg nach den Einzeln schon fest. Michael Krause musste sich 2:6, 3:6 geschlagen geben. Rodriguez-Ebert und Klett lieferten auch im einzigen ausgespielten Doppel eine starke Leistung ab und siegten in Sätzen (6:2, 6:2). Die Rot-Weißen haben damit die Tabellenführung übernommen.

Kreisstaffel Herren

TC RW Tuttlingen III – TC Deißlingen-Lauffen 5:1. Nach den Einzeln hatten die Gastgeber wenigstens einen Punkt schon sicher. Eric Rebholz (6:2, 7:5), Nino Rebholz (6:0, 6:0) und Marius Lock (7:6, 6:3) gewannen ihre Einzel. Ingo Hasenbach (1:6, 1:6) gab als einziger Tuttlinger sein Einzel ab. Der Sieg war dennoch zum Greifen nah. Zwei Siegpunkte in den Doppelbegegnungen durch Eric Rebholz/Hasenbach (5:7, 6:4, 11:9) und Nino Rebholz/Marius Lock (6:0, 6:2) bedeuteten einen 5:1-Erfolg und die Tabellenführung.

Staffelliga Damen

TC RW Spaichingen – TC RW Tuttlingen 6:0. Für die Gastmannschaft gab es in der Primstadt nichts zu erben. Beim TC RW Spaichingen waren die Tuttlingerinnen fast chancenlos. Claudia Pauli-Teufel, Stefanie Werner, Cecile Wagner und Gudrun Egle mühten sich zwar nach Kräften. Aber nur Wagner kam beim 3:6, 6:7 gegen Christina Breinlinger in die Nähe eines Satzgewinns. Für Spaichingen sicherten sich Kerstin Baltzer, Romy Büsing und Maja Rees die weiteren Erfolge in den Einzeln. Wirklich knapp wurde es nur im ersten Doppel. Werner und Wagner verloren erst im Matchtiebreak 6:1, 4:6, 11:13 gegen Büsing/Breinlinger. Im zweiten Doppel setzten sich die Spaichingerinnen Baltzer/Rees 6:0, 6:4 gegen Pauli-Teufel/Egle durch. Die Primstädterinnen sind nach dem ersten Spieltag Erster. Tuttlingen belegt vorerst den letzten Platz.

Bezirksstaffel Damen

TC RW Tuttlingen II – TC Heuberg 5:1. Bereits nach den Einzeln konnte die Tuttlinger Damen-Reserve den Sieg verbuchen. Clara Wagner (6:1, 4:6, 10:8 gegen Caroline Regele), Lara Ruf (6:3, 6:1 gegen Myriam Vogt), Julia Schapiro (6:0, 6:0 gegen Jasna Cvetkovic) und Aleyna Demirkaya (3:6, 7:6, 10:8 gegen Sabine Rössler) gewannen ihre Spiele. Wagner/Demirkaya bauten den Vorsprung mit dem 6:4, 6:1 gegen Vogt/Cvetkovic aus. Regele/Rössler sicherten den Gästen durch das 0:6, 6:4, 10:2 gegen Ruf/Schapiro wenigstens noch einen Punkt.

Staffelliga Damen 30

TC RW Tuttlingen – TG Bisingen 1:5. Die Partie begann denkbar schlecht für den TC. Tuttlingens Nummer eins, Dagmar Storz, musste beim Einspielen vor ihrem Einzel wegen einer heftigen Erkältung aufgeben. Das Spiel ging kampflos an die Gäste. Luisa Brückmann (2:6, 6:7) und Andrea Schaudt (1:6, 2:6) verloren ihre Einzel, während Anika Fiehn (7:5, 4:6, 10:7) gegen die nominell stärkere Sandra Lewerenz zur Höchstform auflief und im Matchtiebreak nervenstark einen Punkt für die Tuttlinger Damen holte. Beide Doppel gingen in zwei Sätzen klar an die Gäste. Für Storz war Ilva-Maren Münster eingesprungen.