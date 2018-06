Tuttlinger Tänzer beenden Saison auf dem vierten Platz

Die Lateinformation der Tanzsportabteilung der TG Tuttlingen hat sich beim Saisonfinale in Bad Homburg in der Regionalliga Süd erneut den vierten Platz gesichert. Damit beendet das Team die Saison auf dem vierten Platz in der Gesamttabelle.

Der Tabellenerste, die Formationsgemeinschaft Frankfurt/ Usingen, hatte zum letzten Turnier der Saison in hessische Bad Homburg eingeladen. Die sieben Teams aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen tanzten nach bereits vier Turnieren in der Saison auch am letzten Turnier um die ersten zwei Plätze, die zur Teilnahme am Relegationsturnier zur zweiten Bundesliga berechtigen.

In der Vorrunde mussten die Tuttlinger als letztes Team aufs Parkett. Sie boten dem Publikum, den mitgereisten Fans und den fünf Wertungsrichtern eine gute Vorrunde. Die solide Leistung wurde honoriert und die Donaustädter erreichten mit der FG Frankfurt/ Usingen, der FG Hofheim/ Fischbach, Bietigheim und Gießen das große Finale. Die Teams aus Coburg und Viernheim tanzten im kleinen Finale, das Coburg für sich entschied.

Im großen Finale tanzten die Tuttlinger das Thema „I am Yours“ mit viel Leidenschaft und Präzision. Doch auch die anderen Teams gaben Vollgas und so werteten die Punktrichter die Donaustädter mit 4/4/3/4/4 auf den vierten Platz. Damit festigten die Tuttlinger ihren vierten Platz in der Gesamttabelle. Erster wurde die FG Frankfurt/ Usingen. Im Zweikampf um den zweiten Relegationsplatz setzte sich Bietigheim klar gegen Gießen durch und belegte Platz zwei.

Damit hat das junge und zum größten Teil neue Team mit dem sicheren Klassenerhalt in der Regionalliga Süd eine tolle Saison hingelegt. Vor allem die Leistungssteigerung vom ersten bis zum letzten Turnier hat das Potenzial des Teams gezeigt.

Gesamttabelle der Regionalliga Süd

1. „FG TC „Der Frankfurter Kreis“/ TSC Usingen“, 2. TSG Bietigheim, 3. TSG Blau-Gold Gießen, 4. TG Tuttlingen, 5. FG TSC Fischbach/ TSC Metropol Hofheim, 6. TV Coburg-Ketschendorf, 7. TSC Rot-Weiß Viernheim.