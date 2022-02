Tuttlinger Stadtwerke warnen vor Telefonbetrügern

Die Stadtwerke Tuttlingen GmbH (SWT) warnen vor falschen Geschäften im Namen des Unternehmens. Stadtwerke-Kunden werden aktuell vermehrt von Betrügern per Telefon kontaktiert, heißt es in einer Presemitteilung.

Im Kundenservice der SWT häufen sich jüngst die Berichte von Kunden über kuriose Anrufe. Diese kommen entweder aus Hamburg oder Berlin und geben vor, eine Zweigstelle der SWT zu sein. Die Anrufer behaupten, aufgrund der stark gestiegenen Strom- oder Gaspreise prüfen zu wollen, ob es einen günstigeren Tarif für den Kunden gäbe. Dafür fragen sie Zählernummer, Namen und Adresse ab. Dies alles geschehe im Auftrag der Stadtwerke.

Kunden werden schriftlich informiert

Bei diesem Vorgehen handelt es sich nicht um die Stadtwerke Tuttlingen GmbH. Im Gegenteil: Das Vertrauen zur SWT werde von den Anrufern ausgenutzt, um persönliche Daten zu erschleichen und um in betrügerischer Weise Vertragsabschlüsse zu erwirken. Die SWT weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich nicht um Mitarbeite der Stadtwerke handelt. Über Tarifänderungen informiert die SWT ihre Kunden grundsätzlich schriftlich.

Die SWT rät ihren Kunden dringend ab, persönliche Daten wie Zählernummer oder Bankverbindung am Telefon bekanntzugeben. Bei Zweifel an der Seriosität, sollte auf eine Bedenkzeit bestanden oder das Gespräch abgebrochen werden. Wenn ersichtlich, kann die Rufnummer notiert werden. Sollte es dennoch zu einem ungewollten Vertragsabschluss gekommen sein, so haben Verbraucher das Recht binnen 14 Tagen zu widerrufen. In diesem Fall sollten Bankauszüge regelmäßig kontrolliert werden, um gegebenenfalls einer unberechtigten Lastschrift widersprechen zu können.

Der Kundenservice steht persönlich in der SWT-Infobar (Rathausstraße 4) und telefonisch unter 07461/17020 zur Verfügung.