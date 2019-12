Tuttlinger Stadtwald bei Pilotprojekt dabei

Das Biowild-Projekt der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft Deutschland (ANW) wurde als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet – und der Tuttlinger Stadtwald ist als Pilotregion Teil des Projekts. Die Auszeichnung wird an vorbildliche Projekte verliehen, die sich in besonderer Weise für die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Deutschland einsetzen.

Seit vier Jahren untersucht die ANW mit drei Projektpartnern (Universität Göttingen, TU Dresden, TU München) den Einfluss von Schalenwild auf die Naturverjüngung in Wirtschaftswäldern. In fünf Pilotregionen in ganz Deutschland, unter anderem in Baden-Württemberg in den Stadtwäldern von Tuttlingen, Villingen-Schwenningen und Donaueschingen wie auch im Privatwald von Fürst zu Fürstenberg, finden diese Untersuchungen statt.

Besonders in Zeiten des Klimawandels sei eine breite Strukturvielfalt des Waldes eine gute Möglichkeit, Notzeiten wie Trockenheit, Stürme oder Schädlingsbefall zu überstehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Ungeschützter Pflanzennachwuchs wird allerdings oft von Wild verbissen und so sehr geschädigt, dass speziell die jungen Bäumchen nicht mehr anwachsen können. In welchem Maß dies geschieht, wird in dem für sechs Jahre angelegten Projekt untersucht, um zukünftig Strategien für einen erfolgreichen zukunftsfähigen Waldumbau zu entwickeln.

Mit diesem Projekt soll eine sachliche Grundlage für das Engagement zur Erhaltung biologischer Vielfalt in Deutschland geschaffen werden. Diese Aktivitäten habe die UN-Dekade-Fachjury beeindruckt.