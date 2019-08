Tuttlinger Stadtrat ist sich sicher: „Wir brauchen kein Fleisch“

Stadtrat Florentin Stemmer hat am Donnerstagnachmittag rund 20 Zuhörer „Am Tisch unter dem Lindenbaum“ vor Stiefels Buchladen an seiner Entwicklung zum Veganer teilhaben lassen. Den entscheidenden Impuls erhielt der damalige Jugendliche während eines Krankenhausaufenthalts, der aufgrund einer schweren Angina notwendig geworden war.

Damals hatte Stemmer zwangsläufig Gelegenheit, über das Leben im Allgemeinen, und die Gesundheit im Besonderen, nachzudenken. Nach seiner Entlassung war Stemmer gesund und Vegetarier. Zunächst nur für die Dauer der Fastenzeit geplant, hat er diese Ernährungsform für sich etabliert. Denn wie er betonte, hab er schnell gemerkt, dass es ihm gesundheitlich ohne Fleisch viel besser gehe, er sich fitter fühle. Fortan war Fleisch für ihn kein Lebensmittel mehr, sondern nur noch „totes Tier“.

Stemmer ist überzeugt, „wir brauchen heutzutage kein Fleisch mehr zum Leben“. Je intensiver er sich mit der Thematik auseinandersetzte, desto klarer wurde, Vegetarismus allein war nicht die richtige Lösung für ihn. Kühe für die Milchindustrie zu halten, sei laut Stemmer fast noch schlimmer, als die Kühe zu schlachten. Denn die Kühe würden nach der Geburt des Kalbs zweimal täglich an die Melkmaschine angeschlossen.

Ich möchte nicht, dass für meine Nahrung so viel Leid entsteht. Stadtrat Florentin Stemmer

Die Trennung von Kuh und Kalb sei für die sensiblen Tiere äußerst traumatisch, so der Tuttlinger. Schon kurz nach der Geburt werden die Kühe wieder befruchtet, um die „wirtschaftliche Leistung“, die Milchmenge, aufrecht zu halten, kritisierte er.

Schon nach wenigen Jahren sei die Kuh mit ihren Kräften am Ende und völlig ausgelaugt. „Ich möchte nicht, dass für meine Nahrung so viel Leid entsteht“, erklärte Stemmer seine Prinzipien, machte im Gespräch mit Christof Manz aber auch deutlich, dass er gerne erzähle, warum er Veganer sei, aber niemanden auffordern würde: „Du sollst Veganer werden.“

Wir sind alle fühlende Wesen, und können nachempfinden, was die Tiere erleiden müssen. Stadtrat Florentin Stemmer

Die vegane Lebensform steht für Stemmer auf drei Säulen: Erstens, die Gesundheit: „Wir brauchen heutzutage keine tierischen Nahrungsmittel mehr für eine ausgewogene Ernährung“, das Gegenteil sei der Fall. Zweitens, die Umwelt: Für den Anbau der Tierfuttermittel werde Regenwald abgeholzt, das von den Kühen ausgestoßene Methan heize das Klima 25 Mal stärker auf als Kohlendioxid.

Drittens, das Tierwohl: Es gebe, so Stemmer, so gut wie keine artgerechte Haltung, auch nicht in der Bio-Branche. Nutztierhaltung sei fast immer mit großem Leid für die Tiere verbunden. „Wir sind alle fühlende Wesen, und können nachempfinden, was die Tiere erleiden müssen“, so Stemmer.

Auf Manz‘ Frage, ob dies der Motor für die Kandidatur für den Gemeinderat gewesen sei, erwiderte Neu-Stadtrat Stemmer: „Man kann nur etwas erreichen, wenn man Informationen aus erster Hand erhält und direkt mitentscheiden kann. Für Veränderung braucht man eine Stimme.“

Angetreten war Stemmer für die Tierschutzallianz, möchte in seinem Ehrenamt aber in erster Linie etwas für die Stadt Tuttlingen tun, und bleibt aus diesem Grund auch weiterhin parteilos.

Für ihn sei es wichtig, möglichst ausschließlich Öko-Lebensmittel zu kaufen. Er wolle mit gutem Gewissen konsumieren und der Umwelt nicht schaden. „Jeder soll über seinen eigenen Konsum nachdenken“, fordert er. In Sachen Öko-Landwirtschaft sei in Tuttlingen aber noch viel zu tun.

Manz bedankte sich für die uneitle und nachvollziehbare Präsentation bei Stemmer. Denn „wenn wir Probleme digital lösen wollen, sind wir auf dem Holzweg,“ so Manz. Getreu diesem Motto bietet er mit seiner Veranstaltungsreihe „Komm an den Tisch unterm Lindenbaum“ Themen ein Podium.