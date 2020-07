Tuttlinger Stadtradelteams auf dem Weg zum Rekord

Nach der Analyse der ersten beiden Wochen des Stadtradelns 2020 in Tuttlingen zeichnet sich eine handfeste Überraschung ab. Nach zwei Wochen haben die Tuttlinger Stadtradelteams weit über 400 000 Kilometer gesammelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Tuttlinger Stadtradelteams sind auf dem besten Weg, den Weltrekord für Kleinstädte zu brechen. Dieser wurde im Jahr 2019 vom Seriensieger Leer aus Ostfriesland mit 533 872 Kilometer aufgestellt. Sollten die Tuttlinger ihren Schnitt der ersten beiden Wochen halten, wären sogar über 600 000 Kilometer möglich. Tuttlingen wird in der Kategorie Kleinstädte bis 50 000 Einwohner gewertet.

Stephan Reif, Teamcaptain des größten Teams vom Otto-Hahn-Gynasium, ist begeistert: „Die Euphorie, die im Laufe der letzten drei Jahre bei dieser Aktion in Tuttlingen entstand, ist überwältigend. Da wir dieses Jahr auch richtig Glück mit dem Wetter haben, wäre der Rekord und dann auch endlich Platz eins in Deutschland möglich.“

Das Team des OHG ist mit aktuell über 75 000 Kilometer zudem dabei, den eigenen Weltrekord für Einzelteams aus dem Jahr 2019 zu pulverisieren. Dieser steht aktuell bei 101 000 Kilometer.

„Jetzt ist es wichtig, dass alle Tuttlinger Teams in der letzten Woche noch einmal alles geben, um den Dauerrivalen aus Leer endlich zu besiegen. Damit könnte das Radfahren in Tuttlingen noch einmal einen großen Impuls bekommen.“, so Reif in einer Stellungnahme.

Ob der Sieg in der Kategorie Kleinstädte bis 50000 Einwohner wirklich nach Tuttlingen geht, wird man erst Ende September wissen, wenn Leer seinen Stadtradelzeitraum hat.