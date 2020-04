Tuttlinger Stadtbibliothek startet Lieferservice

Die Stadtbibliothek Tuttlingen richtet einen Lieferservice ein. Ab sofort werden Bücher und andere Medien für lange Corona-Tage auch nach Hause geliefert.

Wer nicht genau weiß, was er lesen will, kann auch eine Wundertüte anfordern. Diese wird altersgerecht vom Bibliotheks-Team zusammengestellt, Wunschthemen sind möglich, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Zudem gibt es einen Online-Katalog. Die gewünschte Auswahl teilt man den Bibliotheksmitarbeiterinnen telefonisch oder per E-Mail mit. Bei der Bestellung müssen folgende Angaben gemacht werden: Gewünschte Titel (Angabe so genau wie möglich) – oder die „Wundertüte“ mit maximal zehn Titeln; Bibliotheksausweisnummer ( unter dem Barcode, beginnt mit 77 oder 78); Vor- und Nachname;; Adresse; gewünschter Zustellzeitraum. Die Zustellung erfolgt dienstags und donnerstags zwischen 9 und 11 Uhr woie 15 bis 7 Uhr. Beliefert werden ausschließlich Tuttlingen und die Stadtteile Eßlingen, Möhringen und Nendingen. Die Leihfrist beträgt sechs Wochen,. Falls die Schließung der Stadtbibliothek länger dauert, verlängert sich die Leihfrist entsprechend. Die Medienrückgabe erfolgt vor Ort in der Stadtbibliothek, sobald diese wieder geöffnet ist. Bücher können maximal zehn, DVDs maximal fünf ausgeliehen werden.