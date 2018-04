Tuttlinger SPD will das Rad ins Rollen bringen

Rund 40 Interessierte haben sich am Donnerstag im Tagungssaal der Tuttlinger Stadthalle eingefunden, um sich beim Bürgerdialog des SPD-Ortsvereins über den „Radverkehr als Chance für Tuttlingen“ zu diskutieren. Nach den Vorträgen von Stadtrat Henner Lamm und Sebastian Lenz von der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg“ herrschte unter den Anwesenden Einigkeit darüber, dass Tuttlingen dringend eine moderne Fahrradinfrastruktur benötigt.

Dass das Fahrrad als vielseitiger Problemlöser gilt, ist den meisten bekannt. Wer statt hinter dem Lenkrad auf dem Fahrradsattel Platz nimmt, bewegt sich klimaneutral voran und fördert obendrein noch die eigene Gesundheit. Auch verkehrspolitisch könnte die Fahrradförderung einen entscheidenden Baustein zur Entspannung des immer höher werdenden Verkehrsaufkommens darstellen. Gerade eine Stadt wie Tuttlingen, die täglich über 17 000 Einpendler verzeichnet, könnte hiervon enorm profitieren.

Viele Problemstellen

Doch Stadtrat Henner Lamm resümiert nach seinem Überblick zu aktuellen Planungsüberlegungen, dass in den vergangenen Jahren zwar „viel geplant, aber wenig realisiert“ worden sei. Zwar gebe es in Tuttlingen einige hochwertige Radabschnitte, gleichzeitig existieren aber auch viele Problemstellen, in der Fußgänger und Radfahrer unmittelbar aufeinander treffen. Die SPD begrüßt zwar, dass im Rahmen der Bewerbung für die Landesgartenschau, in der Weimarstraße eine Radschnellachse geplant sei. Doch ein Handeln sei jetzt nötig und nicht erst 2026. Daher fordert die SPD-Fraktion im Gemeinderat, eine strategische Grundlage für ein neues Radverkehrskonzept zu erarbeiten und der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg“ (AGFK-BW) beizutreten. Bei der AGFK handelt es sich um ein 2010 gegründetes kommunales Netzwerk zur Förderung des Radverkehrs. Dank finanzieller Unterstützung der Landesregierung profitieren mittlerweile 71 Kommunen vom Erfahrungsaustausch und den Synergien durch das Prinzip „zentral entwickeln – dezentral nutzen“. „Nachbarkommunen haben auf ähnliche Probleme vielleicht schon Antworten gefunden, die auch an anderen Standorten praktikabel erscheinen“, berichtete Sebastian Lenz von der Arbeit des AGFK. Eine Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft würde die Stadt Tuttlingen jährlich 2000 Euro kosten. Doch Folgekosten seien zu bedenken, da der Beitritt auch die Schaffung eines Ansprechpartners in der städtischen Verwaltung erfordere.

Kein Konzept vorhanden

Auch in der anschließenden Diskussion mit dem Publikum ging es immer wieder darum, dass genau dieser Ansprechpartner fehle und die Frage der Zuständigkeit unklar sei. Generell fehle es an einem grundlegenden Konzept. Oftmals würden punktuelle Maßnahmen getroffen, die aber nicht aufeinander abgestimmt wirken würden. Da Qualitätsstandards fehlen, finde man etwa in der ganzen Stadt eine unterschiedliche Handhabung bei der Randsteinhöhe. Abhilfe könnten hierbei vom AGFK bereitgestellte Umsetzungsempfehlungen schaffen, die in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium erstellt wurden.

Da sowohl an der Hochschule als auch in ansässigen Firmen innovative Fahrradideen entwickelt werden, hofft der SPD-Fraktionsvorsitzende Hellmut Dinkelaker, dass Tuttlingen auch auf diesem Weg eine fahrradfreundliche Stadt wird.