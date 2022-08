Fünfte Runde beim Tuttlinger „Sommer im Park“ läuft

Die Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ im Tuttlinger Donaupark und im Stadtgarten ist in die fünfte Woche gegangen. Nur noch bis Sonntag, 4. September, stehen Freiluftveranstaltungen auf dem Programm. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Sportlich geht’s weiter: Am Dienstag, 30. August, bietet die TG Tuttlingen wieder „Functional Outdoor“ an. Um 18.30 Uhr treffen sich alle Interessierten an der Mühlau-Sporthalle: Fit an der frischen Luft, Training mit dem eigenen Körpergewicht und mit natürlichen Hindernissen steht auf dem Programm. Kondition und Koordination werden gefördert und jeder trainiert auf seinem Niveau.

Sportlich macht der Verein Tagesbetreuung für Kinder e.V. auch weiter am Donnerstag, 1. September, und zwar zwischen 15 und 18 Uhr. Da heißt es dann „Komm, beweg Dich!“ Aufstehen, umdrehen und hüpfend mal spazieren gehen. Die Tagesmütter vom Landkreis Tuttlingen ein zu sportlichen Spielen. Treffpunkt ist an der Ginkgo-Terrasse. Ab 19 Uhr gibt es dann an gleicher Stelle noch eine öffentliche Probe mit einer Institution der Tuttlinger Fasnet: Die Duddler Musigg führt durch ihr breit gefächertes Repertoire mit allbekannten Stücken aus Rock und Pop bis hin zur traditionellen Blasmusik.

Den Abschluss der fünften Woche beim „Sommer im Park“ bildet dann die „Dance Night im Park“, zu der am Freitag, 2. September, ab 19 Uhr die Oliver Schulz Big Band ins Zelt im Stadtgarten einlädt. Das Repertoire der Formation reicht von klassischem Swing über Schlager bis hin zu Rock- und Pop-Titeln – alles dargeboten im unverwechselbaren Big Band Sound. Sitzen und zuhören oder Tanzen, beides geht, heißt es in einer Pressemitteilung.