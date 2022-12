Tuttlinger SFZler bei Scienceolympiaden äußerst erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 2. Dezember, ging die zweite Runde der diesjährigen naturwissenschaftlichen Olympiaden in Physik, Chemie und Biologie für die Tuttlinger SFZler zu Ende.

Im Fachbereich Physik haben Jean-Luc Schwarz (J1, IKG TUT) und Maiwenn Seifried (J2, IKG TUT), als erste SchülerInnen seit drei Jahren, wieder den Sprung ins Landesfinale geschafft und Anfang November die hoch komplexe Zweitrundenklausur geschrieben, auf deren Ergebnisse sie aktuell gespannt warten.

Hanna Störk (J1, IKG TUT), Nathanael Strom (J2, Gymn. Spachingen), Finja Sutter (J2, Droste-Hülshoff-Gymn. Rottweil), Leon Smojver (Droste-Hülshoff-Gymn. Rottweil), Marvin Bausch (Fürstenberg-Gymn. Donaueschingen), Luca Ilg (J1, IKG TUT) und Amelie Figel (J2, Gymn. Spachingen) hatten sich über sehr gute Leistungen in der ersten Runde der Chemieolympiade für das Landesfinale qualifiziert, wobei Hanna Störk mit ihrem Ergebnis (100 von 100 zu erreichenden Punkten) landes- und bundesweit auf dem vordersten Rang landete.

Die größte SchülerInnengruppe der Tuttlinger SFZler trat bei der Internationalen Biologieolymipade an. Bundesweit nahmen an dieser in der ersten Runde fast 1200 SchülerInnen teil. Für die zweite Runde qualifizierten sich Finja Sutter und Stefanie Eski (Gymn. Spaichingen), die beide mit herausragenden Leistungen landes- und bundesweit den 1. Platz belegten. Ebenfalls für die zweite Runde durften sich Witalij Plett (Kl. 10, IKG TUT), der landesweit Platz drei belegte, Mika Rempp (Kl. 10, IKG TUT), der es landesweit auf den fünften Rang schaffte, Nathan Mollin (J2, Fürstenberg-Gymn. Donaueschingen) auf dem landesweit sechsten Rang, Henrik Lemke (J2, Fürstenberg-Gymn. Donaueschingen), landesweit Rang sieben, Marvin Bausch und Zuzanna Scienczak (J2, IKG TUT), die beide auf Landesebene achte wurden, sowie Michele Lischka (Droste-Hülshoff-Gymn. Rottweil) auf dem landesweit 26. Platz, vorbereiten. Sebastian Altermann (Kl. 9), Natalie Hasenkampf (Kl. 10), Johny Le (J2), Maria Messmer (J1), Johannes Postatny (Kl. 9), Rebecca Ritter (J1), Nick Vogler (Kl. 9; alle IKG TUT) sowie Maria Still (J2, Droste-Hülshoff-Gymn. Rottweil) schlossen die erste Runde mit soliden Ergebnissen ab.

Betreut wurden die SFZ TeilnehmerInnen in Physik von Henning Blötscher, in Chemie von Manuel Vogel und in Biologie von Katharina Kaltenbach.