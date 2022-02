Tuttlinger Schüler bei Jugend musiziert erfolgreich

Auch in diesem Jahr nahmen beim 59. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ viele Musikschüler*innen aus Tuttlingen teil und konnten überdurchschnittlich gute Ergebnisse erreichen. Der Wettbewerb fand am Wochenende, 29. und 30. Januar, in Schramberg statt.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr, als die Vorträge auf allen Ebenen des Wettbewerbs aufgrund der Corona-Pandemie digital ausgetragen wurden, konnten die musikalischen Feststage in diesem Jahr in Präsenz stattfinden. Kleinere Einschränkungen mussten immer noch hingenommen werden: Bei den Vorspielen war es nur drei Begleitpersonen, den Lehrkräften und Begleitern gestattet, den Wertungen zuzuhören. Zwar war die Teilnehmerzahl geringer als in den Jahren vor der Pandemie, dennoch genossen es die Teilnehmerinnen und Teilnehmer endlich wieder live bei „Jugend musiziert“ spielen zu dürfen. Einige Wertungen wurden erst vergangenes Wochenende in Konstanz und Böblingen ausgetragen. Bernd Müller-Fliss, stellvertretende Tuttlinger Musikschulleiter, freute sich über das überdurchschnittlich hohe Niveau und die Ergebnisse: „Wir sind stolz auf jede einzelne, erbrachte musikalische Leistung unserer Schüler*innen aber selbstverständlich auch auf den über durchschnittlich hohen Grad der Weiterleitungen zum Landeswettbewerb Baden-Württembergs“. Die Ergebnisse (25 Punkte sind die Maximalpunktzahl) der Tuttlinger Musikschüler*innen hier im Einzelnen:

Duo Klavier und ein Holzblasinstrument: Nicola Bayha, Anna Motz (Querflöte/Klavier) 25 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Lamita Mansour, Sophia Motz (Querflöte/Klavier) 25 Punkte und einen 1. Preis; Leni Schneider-Srittmatter, Lena Majewski (Querflö-te/Klavier) 25 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Yara Reichle, Lena Majewski (Querflöte/Klavier) 25. Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Duo Klavier und ein Blechblasinstrument: Aurelius Kempf, Wanda Schmidt (Waldhorn/Klavier) 23 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Julia Eble, Kathrin Heni (Waldhorn/Klavier) 23 Punkte und einen 1. Preis. Paula Schmidt, Patrizia Specker (Waldhorn/Klavier) 23 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Julius Maier, Jule Stöhr (Waldhorn/Klavier) 23. Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Felizitas Eble, Mika Rempp (Posaune/Klavier) 21 Punkte und einen 1. Preis

Gitarren-Duo: Alexander Muallem, Anton Schueler, 25 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Simon Linz, Nora Hartmann, 24 Punkte und einen 1. Preis; Matilda Schmidt, Ilias Schäfer, 23 Punkte und einen 1.Preis; Erwin Yuan und Jan Schmidt, 24. Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb

Violine Solo: Sophia Motz, 25 Punkte und einen 1. Preis; Laura Motz, 25 Punkte und einen 1. Preis; Anna Motz, 25 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Julia Mansour, 24 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Jona Vogt, 25 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Dorothee Höppner, 24 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landes-wettbewerb; Linus Diesch, 24 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb (er hat inzwischen bei Prof. Christoph Wyneken/Freiburg Unterricht).

Klavier-Kammermusik: Jule-Marie-Sauter, Margarita Muallem (Violinen), Matilda Schmidt (Klavier), 25 Punkte und einen 1. Preis; Annika Baisch, Wanda Schmidt (Violinen), Ushini Zoysa (Klavier), 2 Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterlei-tung zum Landeswettbewerb

Klavierbegleitung: Laura Motz, 25 Punkte und einen 1. Preis; Lea Reichle, 23 Punkte und einen 1. Preis

Gesang (Pop): Aysu Demirkaya, 25. Punkte und einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Die Vorbereitungen zu diesem Wettbewerb wurden vom Förderverein Viva a Musica und dem Elternbeirat der Musikschule Tuttlingen unterstützt. Die für die musikalische Vorbereitung und Erfolge verantwortliche Musikschullehrer sind: Johanna Amiras (Klavier), Monika Ascher (Violine), Andrea Bensch (Violine), Romina de la Fuente (Gesang), Oliver Helbich (Posaune), Ying-Yu Hertkorn (Kla-vier), Heinz Imrich (Querflöte), Bernd Müller-Fliss (Violine), Friederike Weber (Klavier), Massimo Serra (Gi-tarre), Peter Woelke (Gitarre), Takako Yamanoi (Waldhorn)

Der Landeswettbewerb findet Anfang April in Pforzheim statt, der nachfolgende Bundeswettbewerb Anfang Juni in Oldenburg.