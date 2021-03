Tuttlinger Schnelltestzentrum öffnet am Dienstag

Das Corona-Testzentrum am Tuttlinger Freizeitbad Tuwass nimmt am Dienstag um 17 Uhr seinen Betrieb auf. Das teilt die Stadt Tuttlingen mit. Zunächst dreimal pro Woche sind dort kostenlose Tests möglich.

Das Tuttlinger Testzentrum ist Teil der landesweiten Test-Strategie. Demnach können sich alle Bürger künftig einmal pro Woche kostenlos mit einem Nase-Rachen-Abstrich testen lassen. Auch werden künftig viele der anstehenden Lockerungen von Tests abhängig gemacht werden.

Im Test-Zentrum beim Tuwass kann man sich ab sofort immer dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr testen lassen. Damit soll eine Basisversorgung sichergestellt werden. Da die Stadt hier eng mit dem DRK zusammenarbeitet und dieses wiederum auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer angewiesen ist, sind bis auf weiteres nur Termine außerhalb der üblichen Arbeitszeiten möglich. An einer Ausweitung des Angebots wird gearbeitet – auch vor dem Hintergrund, dass bald zu verschiedenen Gelegenheiten tagesaktuelle Tests gefordert sein könnten.

Beim Testen arbeitet die Stadt Tuttlingen eng mit den anderen Mitgliedern der Verwaltungsgemeinschaft zusammen. An den Tagen, an denen in Tuttlingen nicht getestet wird, werden voraussichtlich Angebote in anderen Gemeinden organisiert – die Details werden abgeklärt.

Das Testzentrum beim Tuwass ist in erster Linie für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tuttlingen und der VG-Gemeinden ab 14 Jahren gedacht, da die Tests vom Land den Städten und Gemeinden direkt zugeteilt werden. Ausnahmen sind freilich möglich. „Wir schicken niemanden weg, weil er aus einem anderen Ort kommt“, sagt OB Michael Beck. Sollte allerdings die Warteschlange am Tuwass zu lange werden, dass sich der Verkehr in die Stuttgarter Straße staut, kann es sein, dass Interessenten nach Hause geschickt werden.

Aufgebaut werden am Tuwass zwei Teststraßen im Freien, die man sowohl vom Auto aus als auch zu Fuß oder per Fahrrad nutzen kann. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht erforderlich. Empfohlen wird, im Vorfeld den Fragebogen auszufüllen, zum Download auf www.tuttlingen.de.