Tuttlinger Schneiderin ist in der Steampunk-Szene ein Begriff

Steampunk (von engl. „Dampf“ und amerikanisch Punk) ist ein Designstil, der vom Industrialismus und dem Beginn der damit einhergehenden Mechanisierung während des viktorianischen Zeitalters inspiriert ist. Science-Fiction-Autor K. W. Jeter hat im Jahr 1987 mit den Begriff Steampunk geschaffen, um einen Stil der Fantasy-Fiction zu beschreiben: Viktorianische Technologie, insbesondere solche, die durch Dampf angetrieben wurde, waren dessen zentrale Elemente. Der Stil tauchte erstmals Ende der 2000er-Jahre in der Mainstream-Popkultur auf und wird derzeit in mehreren Design-Genres verwendet, darunter Mode, Literatur, Film, Fernsehen, Videospiele und Do-it-yourself-Projekte.

Kreativität war schon seit jeher ihr Ding: Mareike Rademacher, Jahrgang 1994, Jungunternehmerin in Tuttlingen, erinnert sich mit einem offenen Lächeln an ihre Kindheit: „Meine Eltern haben meine zeichnerische Begabung von Anfang an unterstützt und gefördert.“ Immer habe sie Malutensilien bei sich gehabt, selbst bei längeren Autofahrten, bei denen sie eine Art Malpult auf ihren Beinen balancierte. Heute ist Rademacher, die in der Tuttlinger Weimarstraße in einem Jugendstil-Gebäude ihr Schneider-Atelier betreibt, eine weithin gefragte Modedesignerin, vor allem im Bereich Steampunk.

Exzellenter Abschluss an Modefachschule

Ihr Schneider-Meisterdiplom ziert neben dem exzellenten Abschlusszeugnis eine Wand im stilvollen Atelier. Doch auch Meisterinnen fallen nicht vom Himmel. „Mein Werdegang war alles andere als vorgezeichnet oder gar linear“, betont sie kopfschüttelnd. Und tatsächlich liest sich aber ihre Vita wie eine kompromisslose und leidenschaftliche Folge nach Kreativität und Subkulturen.

Mareike Rademacher hat ein eigenes Schneideratelier in Tuttlingen. (Foto: Sabine Doderer)

„Als Teenagerin habe ich mich für die Punkszene begeistert. Ich trug schwarze Kleidung, meine Haare waren immer in unterschiedlichen Nuancen grell gefärbt“, erzählt Rademacher. Doch eigener, authentischer Stil, sei er noch so provokant, grenzt nicht unbedingt aus. Im Gegenteil: „Es machte in meiner Altersgruppe schnell die Runde, dass ich mich mit individuellen Modetipps gut auskenne.“ Dieses Freizeitvergnügen sei implizit der Start in ihren heutigen Beruf gewesen, erinnert sich Rademacher.

Während der Zeit an der Modefachschule galt ich als eine Art Paradiesvogel. Mareike Rademacher

Sie absolvierte die renommierte Modefachschule in Sigmaringen als Modedesignerin, legte ihre Gesellen- und danach ihre Meisterprüfung im Schneiderhandwerk ab. Alles mit besten Noten. „Aber auch während der Zeit an der Modefachschule galt ich als eine Art Paradiesvogel. Ich habe einfach schon früh angefangen, nachhaltig zu arbeiten.“ So entstanden Rademachers erste Modelle für eine Modenschau an der Schule aus Abfall, natürlich recycelt.

Internationale Branche wurde aufmerksam

Via Internet wurde die nationale und internationale Textilbranche auf sie aufmerksam. Die Dessous Firma Speidel bot ihr eine Teilnahme an einem Wettbewerb an, eine kalifornische Firma bot ihr eine Stelle an. Schließlich wurde auch ein Unternehmen in Singapur auf sie aufmerksam. „Das war so spannend, und ich wollte ja unbedingt ins Ausland“, sagt sie rückblickend. Doch wie so oft in ihrem Leben kam alles anders.

„Meine Oma erkrankte genau in dieser Zeit an Krebs. Das Hadern zwischen moralischer Verpflichtung einerseits und diesen wahnsinnig interessanten Jobangeboten andererseits tobte in mir.“ Rademacher entschied sich fürs Bleiben in Deutschland. Ein Schritt, den sie nie bereut hat.

Azubi kommt aus dem Iran

Mitmenschlichkeit steht für sie vor Profit. „Ich folge stets der Sprache meines Herzens“, unterstreicht sie nachdrücklich. Das tat sie auch, als sie ihren ersten Auszubildenden, der aus dem Iran geflohen war, vor der Abschiebung bewahrte. „Obwohl ich damals durch ein nicht homogen abgeschlossenes Geschäftsprojekt finanziell nicht gut dastand, entschied ich mich für eine Einzelselbständigkeit und konnte so meinen Auszubildenden bis zur Prüfung begleiten.“ Es habe sie mit Glück und Stolz erfüllt, ihre eigene Qualifikation für den Beruf weitergeben zu können. Ein prägendes Erlebnis.

Kundenkreis erweitert

Gerade ihre Empathie prädestiniert die Modedesignerin neben ihrer fachlichen Kompetenz für ihren Beruf. „Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen Wünschen zu mir. Und egal, wie außergewöhnlich oder auch verrückt deren Vorstellungen sind, ich gehe ganz individuell auf ihre Wünsche ein“, sagt Rademacher.

Ihr Kundenkreis hat sich in den vergangenen Jahren hauptsächlich über Mund-zu-Mund-Propaganda sukzessive erweitert. Die Auftragslage sei sehr gut. Das liegt unter anderem an ihren Arbeiten und Aktivitäten für die kreative Steampunk-Community (siehe Kasten). „Bis zum Jahr 2020 habe ich zusammen mit den Eigentümern des Dampflockmuseums in Tuttlingen-Möhringen Steampunk-Treffen organisiert“, sagt Rademacher mit Bedauern auf die Zwangspause durch Corona. Dort habe es ein tolles Rahmenprogramm mit spannenden Führungen durch das Museum gegeben. Nebenbei habe sich die Community bei einem zwanglos-fröhlichen Picknick austauschen können.

Zu ihrem Lebens- und Arbeitscredo gefragt, antwortet Rademacher spontan: „Beide Ebenen gehören für mich zusammen. Was im Leben wie in der Arbeit zählt, sind Wissbegier, Offenheit für Neues und Leidenschaft für alles, was ich kreiere, lebe und tue.“