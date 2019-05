Tuttlinger Schüler qualifizieren sich für Robotics-EM

Mit einem dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft im Roboterbau RoboCup German Open hat sich das Team „BlackBot“ des Schülerforschungszentrums (SFZ) Tuttlingen in Magdeburg für die Europameisterschaft des RoboCup qualifiziert. Matthias Heni, Tobias Vornier (beide Otto Hahn-Gymnasium Tuttlingen) und Leon Storz (Ferdinand von Steinbeis-Schule Tuttlingen) waren mit ihrem selbst konstruierten und programmierten Roboter in der Kategorie Rescue Maze angetreten.

Der „BlackBot“ musste laut Pressemitteilung ein unbekanntes Labyrinth mit mehreren Räumen abfahren, in denen Hindernisse und Schwierigkeiten eingebaut waren. Die Orientierung erfolgt autonom. Rampen müssen bezwungen und der richtige Weg nach Ausweichmanövern wiedergefunden werden. In den Wänden des Labyrinths muss der Roboter während seiner Fahrt Heizelemente und Buchstaben identifizieren und die dort gestellten Aufgaben präzise erfüllen. Für diese Aufgaben steht dem Gefährt nur eine streng vorgegebene Zeit zur Verfügung.

Manuel Vogel, Standortleiter des SFZ Tuttlingen und Robotics-Betreuer, zeigte sich beeindruckt von seinem Team: „Selbst die Juroren haben die Rescue Maze-Kategorie als Königsdisziplin des Wettbewerbs bezeichnet. Die Jungs haben sich nach vier Jahren Arbeit mit teilweise harten Rückschlägen diesen Erfolg wirklich verdient.“

Vom SFZ Tuttlingen hatten sich vier weitere Teams in der Regionalrunde in Mannheim für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert: Das Team „Elefanten“ aus Mara Ledwig, Ricarda Kupferschmid und Stefanie Genergardt (alle Gymnasium Spaichingen) erreichte in der Einsteigerklasse MAZE Entry in Magdeburg einen 7. Platz, Gregor Schwartz und Nico Behringer als Team „EV3“ einen 10. Platz. In der Klasse LINE Entry, in der die Roboter einer schwarzen Linie mit Unterbrechungen und Schikanen folgen müssen, gaben Philipp Kammerer und Simeon Egle (beide Otto Hahn-Gymnasium Tuttlingen) in ihrem ersten Robotics-Jahr am SFZ bereits ihr Debüt bei der Deutschen Meisterschaft.