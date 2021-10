Tuttlinger sagen „Nein“ zu Solarpark

In Sachen regenerativen Energien möchte auch die Gemeinde Wurmlingen aktiv werden. Im September stimmte der dortige Gemeinderat zu, die Planungen für eine größere Photovoltaik-Anlage auf dem Rußberg in Angriff zu nehmen. In Fahrtrichtung der Ortschaft Rußberg soll auf einer Wiese linkerhand der Straße auf einer Fläche von rund vier bis 4,5 Hektar gebaut werden. Das Gelände ist im Besitz der Gemeinde Wurmlingen und ist aktuell landwirtschaftlich verpachtet. „Im Gemeinderat ging es zunächst um die grundsätzliche Frage, ob wir das angehen möchten oder nicht“, sagte Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg. Weiter seien die Planungen noch nicht fortgeschritten.

Der Schultes jedenfalls findet: „Eigentlich müsste jede Stadt und Gemeinde etwas tun, sonst schaffen wir den Strom nicht, den wir brauchen.“ Man könne nicht automatisch den Ausstieg aus der Kernernergie beschließen, aber sich dabei keine Gedanken machen, wie der benötigte Strom in die Steckdose komme. „Es müssen Flächen zur Verfügung gestellt werden, sonst können wir nicht von Energiewende reden“, so Schellenberg.

Im Wurmlinger Rathaus gingen auch allerdings bereits einzelne negative Stellungnahmen zu dem geplanten Vorhaben ein – denn nicht jeder Bürger ist damit einverstanden, dass die weitgehend unberührte Natur des Rußbergs mit Paneelen bebaut wird. (skr)