Tuttlinger Rechtsanwalt wehrt sich gegen verschärfte Maskenpflicht - und unterliegt vor Gericht

TUTTLINGEN - Verlassen und verschlossen steht es da. Die Rollladen wurden schon seit 24 Jahren nicht mehr geöffnet, nur die verblassten Werbeschilder erinnern an den Betrieb von damals. Das "Bananenständle" in der Ludwigstaler Straße ist vielen noch in guter Erinnerung und soll wiederbelebt werden. Dann aber an einem anderem Ort.

Von unserem Redaktionsmitglied Yvonne Durawa

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Mittlerweile ist das kleine hölzerne Häuschen, das 1928 von Karl Kreuder erbaut wurde, ein ...