Tuttlinger Realschulen stellen sich vor

Die beiden Tuttlinger Realschulen bieten auch dieses Jahr interessierten Eltern und deren Kindern die Möglichkeit, die Schulen zu besichtigen und sich zu informieren und geben in einer Pressemitteilung ihre jeweiligen Termine bekannt.

Die Schulleitung der Hermann-Hesse-Realschule informiert die Eltern wie folgt: Infoabend digital am Dienstag, 24. Januar, um 19 Uhr; Infoabend in Präsenz am Dienstag, 7. Februar, ab 19 Uhr. Anmeldungen per E-Mail an info@hhrs-tuttlingen.de. Der Infoabend digital „Bilingualer Zug“ findet am Dienstag, 14. Februar, um 17 Uhr (Anmeldung per E-Mail an bili@hhrs-tuttlingen.de). Der Tag der offenen Tür an der Hermann-Hesse-Realschule ist für Mittwoch, 15. Februar, von 16 bis 19 Uhr vorgesehen.

Die Schulleitung der Ludwig-Uhland-Realschule gibt nachfolgende Termine bekannt: Infoabend digital am Montag, 13. Februar, um 19.30 Uhr (Anmeldung per E-Mail an info@lurs-tuttlingen.de). Der Tag der offenen Tür mit geführten Rundgängen ist für Freitag, 3. März, 15 bis 17 Uhr anberaumt.