Tuttlinger Rathaus ist zwischen den Jahren zu

Das Tuttlinger Rathaus und die Ortsverwaltungen Möhringen, Nendingen und Eßlingen bleiben zwischen den Jahren geschlossen, sind aber nach Neujahr zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Museum und Stadtbibliothek sind nach den Weihnachtsfeiertagen geöffnet, allerdings mit veränderten Öffnungszeiten, teilt die Stadt mit.

Das Bürgerbüro bietet am Freitag, 28. Dezember, von 9 bis 11 Uhr einen Notdienst für vorläufige Ausweispapiere an. In der Neujahrswoche gelten die gewohnten Öffnungszeiten für das Rathaus und die Ortsverwaltungen – aber nicht alle Abteilungen sind voll besetzt.

Die Stadtbibliothek hat auch in den Weihnachtsferien geöffnet. Und zwar von Donnerstag bis Samstag, 27. bis 29. Dezember, sowie von Mittwoch bis Samstag, 2. bis 5. Januar 2019, zu den gewohnten Zeiten: 10 bis 13.30 Uhr sowie 14.30 bis 18 Uhr. Freitags ist schon ab 9 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 13 Uhr.

Auch das Museum ist über die Feiertage geöffnet.. Die Wechselausstellung „Historische Orte: Der alte Friedhof“ hat am Sonntag, 23. Dezember, Dienstag, 27. Dezember, Donnerstag, 29. Dezember, und Samstag und Sonntag, 29. und 30. Dezember, geöffnet. Im neuen Jahr kann sie am Dienstag, 1. Januar, Donnerstag, 3. Januar, sowie Samstag und Sonntag, 5. und 6. Januar, wieder besucht werden. Die Dauerausstellung im Fruchtkasten hat am Sonntag, 23. Dezember, Samstag und Sonntag, 29. und 30. Dezember, sowie am Donnerstag, 3. Januar, und Samstag und Sonntag, 5. und 6. Januar, geöffnet.