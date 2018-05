Tuttlinger Polizei bereitet sich auf Fasnet vor

In der anstehenden Fasnet ist die Polizei bei den zahlreichen Veranstaltungen wieder gefordert. Und das nicht nur bei den großen Narrensprünge in Rottweil, Villingen und Oberndorf, sondern auch bei weiteren Publikumsmagente, wie der Umzug in Tuttlingen und den weiteren Umzügen in den Städten und Gemeinden des Landkreises Tuttlingen.

Mit sichtbarer Präsenz und anlassbezogenen Maßnahmen wird die Polizei laut einer Pressemitteilung auch in diesem Jahr ihr Möglichstes tun, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Entscheidende Kriterien für die Einsatzplanungen waren die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren und das Ergebnis der regionalen Lagebewertung. Bei größeren Veranstaltungen und während der Nacht wird die Polizei mit zahlreichen Beamten im Dienst sein. Dabei stehen lokale Brennpunkte im Zentrum des Handelns.

Ein Augenmerk liegt dabei auf dem Jugendschutz. Vor allem der teilweise ungehemmte Genuss alkoholischer Getränke von jungen Menschen mit seinen wenig angenehmen Folgen steht im Fokus. Das Jugendschutzgesetz verbietet die Abgabe von Alkohol an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren grundsätzlich. Wer sich nicht daran hält, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Ein Verstoß kann unter Umständen sogar eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen.

Die Polizei weist darauf hin, daß die Abgabe von Alkohol an erkennbar betrunkene Jugendliche als besonders schwerwiegender Verstoß gegen das Jugendschutzrecht gewertet wird. Der Einzelhandel und die Tankstellen sind mancherorts mit einem freiwilligen Verzicht des Spirituosenverkaufs an unter 25-Jährige mit im Boot.

Widerstand gegen die Beamten

Andere alkoholbedingte Delikte, wie etwa Trunkenheitsfahrten und Schlägereien, werden die Polizei wieder genauso beschäftigen wie der Missbrauch von Drogen. Übermäßiger Alkoholgenuss und Drogenkonsum setzen erfahrungsgemäß Aggressionen frei, die sich häufig gegen die Beamten richten – Widerstandshandlungen und Beleidigungen bis hin zu tätlichen Angriffen sind oft die bedauernswerte Folge.

Mit geschultem Auge wird die Polizei auch einen Blick auf die Fasnetswagen werfen. Für die meist aus Zugfahrzeug und Anhänger bestehenden Gespanne gelten besondere Regelungen, die nur ein Ziel haben: Die Sicherheit für Teilnehmer und Zuschauer zu garantieren. Um Unfällen vorzubeugen kann auch erforderlich sein, Begleitpersonal einzusetzen. Nicht zuletzt ist es wichtig zu wissen, dass Personenbeförderung auf Umzugswagen ausschließlich während des Umzugs erlaubt ist.

Alle Narren und Besucher der Veranstaltungen sind aufgerufen, ihren Beitrag zu einer friedlichen und glückseligen Fasnet zu leisten. Dazu gehören auch eine gewisse Sensibilität und Wachsamkeit. (pz)