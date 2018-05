Tuttlinger Politiker kritisieren Koalitionsvertrag und Martin Schulz

Kaum etwas wird derzeit so diskutiert, wie der Ausgang der Koalitionsverhandlungen und der nun vorliegende Koalitionsvertrag von Union und SPD. Unsere Redaktion hat mit lokalen Politikern und Verbands-Vertretern darüber gesprochen, wie zufrieden oder unzufrieden sie das Ergebnis stimmt.

Teuer erkauft und mit inhaltlichen Verlusten, sieht die CDU-Kreisvorsitzende Maria-Lena Weiss aus Mühlheim den Koalitionsvertrag von Union und SPD. „Ich bin sehr enttäuscht und fühle mich ausgetrickst“, sagt sie zum Ausgang der Verhandlungen und die damit verbundene Besetzung der Minister-Posten. Keinesfalls hätte die CDU das Finanzministerium aus der Hand geben dürfen, findet Weiss, die im bisherigen Finanzminister Wolfgang Schäuble einen verlässlichen Minister sah, der für Stabilität und Wachstum gestanden habe. Wahlverlierer und noch SPD-Vorsitzender Martin Schulz nun in ein wichtiges Amt zu hieven, spiegle nicht das wider, was die Wähler durch die Wahl zum Ausdruck gebracht hätten.

Angst habe sie, dass unter der neuen Regierung das Ziel der schwarzen Null nebensächlich werde – auch vor dem Hintergrund, dass der Koalitionsvertrag mit seinen „vielen, vielen Kompromissen“ etliche Versprechungen berge: „Als Jüngere frage ich mich schon, wer die ganzen Versprechungen zahlen soll – etwa bei der Rente.“ Überhaupt hätte sie sich mutigere Schritte erwartet, etwa bei der Abschaffung des Solis.

Den Ausgang der Koalitionsverhandlungen sieht Weiss für die Arbeit vor Ort kritisch. Das Ergebnis in Berlin fördere die Verdrossenheit in die Politik nur noch mehr. „Es wird sehr schwer, unsere Mitglieder abzuholen und zu motivieren.“

Dass Martin Schulz nun doch nicht Außenminister wird, das begrüßt der SPD-Kreisvorsitzende Georg Sattler aus Wurmlingen. Er habe mit mehr als 20 Kreisvorsitzenden der Sozialdemokratie aus Baden-Württemberg in einem Brief an Schulz den Parteivorsitzenden aufgefordert, kein Ministeramt anzutreten. Insgesamt findet er den Koalitionsvertrag „gar nicht so schlecht“. Doch nach wie vor sei er kein Freund der Großen Koalition, auch wenn er beim Mitgliederentscheid der SPD in wenigen Tagen dem Vertragswerk wohl zustimmen werde: „Inhaltlich kann ich in vielen Punkten mitgehen.“ Dass seine Partei so viele wichtige Ministerposten bekommen würde, damit habe er nicht gerechnet: „Mit den Ministerien kann man etwas machen.“ Aber, so verweist er auf eine Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), habe es auf beiden Seiten „schmerzhafte Einschnitte“ geben müssen. Auch wenn es den einen oder anderen Fallstrick gebe, geht Sattler davon aus, dass die Koalition vier Jahre halten wird. Dabei komme es aber auch auf einen guten Start an, und darauf, dass man Union und SPD nicht auseinander dividiere. Skeptisch sieht er die Anstrengungen beim Breitbandausbau: „Wenn Peru besser dasteht als Deutschland, dann läuft etwas falsch.“

Viele hohle Phrasen und unscharfe Absichtsbekundungen sieht der Tuttlinger AfD-Landtagsabgeordnete Lars Patrick Berg im Koalitionsvertrag von Union und SPD. In einer Pressemitteilung bescheinigt er der anstehenden Regierung, ein Sicherheitsrisiko für Deutschland darzustellen. So werde eine „europäische Grenzschutzpolizei“ gefordert. Dass in der Vergangenheit ähnliche Bestrebungen keinen Erfolg gehabt hätten und bestehende Strukturen illegale Migranten eher nach Europa gebracht hätten, statt die Einreise zu verhindern, lasse wenig hoffen. Aus Sicht Bergs brauche es einen „Pakt für den Rechtsstaat“, wie er im Koalitionsvertrag steht, nicht. Man müsse auch nicht darüber sprechen, wenn Union und SPD in der Vergangenheit den Rechtsstaat nicht massiv geschliffen hätten. Eine Personalaufstockung bei Justiz und Polizei sei zwar löblich, aber im geplanten Ausmaß nicht ausreichend. Vielmehr müssten bestehende Gesetze konsequent angewandt werden und eine echte Aufstockung der Polizei auf der Straße erfolgen.

Als „relativ unglücklich“ zeigt sich auch der FDP-Kreisvorsitzende Hans-Peter Bensch aus Tuttlingen. „Ich bin entsetzt über die Personalwahl und auch über die Art und Weise, wie mit Sigmar Gabriel umgegangen wird“, sagt er. Im Falle von Martin Schulz sei ein Rücktritt direkt nach der Wahl das einzig Sinnvolle gewesen – keinesfalls jedoch die Überlegung, einen Minister-Posten anzutreten. Inhaltlich hat sich der FDP-Politiker schon tief in den Koalitionsvertrag eingearbeitet. „Es gibt kaum neue Elemente, es ist ein ganz klares Weiter so“, bemängelt er. Beispiel Digitalisierung, bei der weiterhin viel zu wenig getan werde: „Bei der Breitband-Verkabelung liegen wir europaweit hinten.“ Nichts hält er auch von „Geschenken“ wie etwa die Mütterrente. „Da wird im Gießkannenprinzip Geld verteilt, was ich höchst problematisch sehe.“

Angelika Störk, Sprecherin des Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen aus Emmingen-Liptingen, kann den Inhalten des ausgehandelten Koalitionsvertrags nur bedingt zustimmen: „Ich denke, bei einer Regierungsbildung muss es immer Kompromisse geben. Mit einer Jamaika-Lösung wären wir natürlich zufriedener gewesen.“ Sie betont, dass die Vereinbarungen in Bezug auf Kernthemen der Grünen wie den Umweltschutz eine Katastrophe seien: „Der Braunkohleabbau wird weiterhin fortgeführt, vielmehr ist er sogar gestiegen.“ Es gebe bei der Einschränkung unbegründet befristeter Arbeitsverhältnisse dagegen ein viel drängenderes Problem: „Das Kernthema sind nicht die unbefristeten Verträge, sondern die Sachgrundbefristung. Über die bereits seit langem bestehende Regelung kann man auch in Zukunft Arbeitnehmer über Jahrzehnte befristet beschäftigen“, sagt Angelika Störk.

Einen aktiven Ortsverband der Partei Die Linke gibt es in Tuttlingen aktuell nicht. Auch die Spitzenkandidatin der Partei bei der Bundestagswahl im September, Laura Halding-Hoppenheit, kommt nicht aus dem Landkreis Tuttlingen, sondern aus Stuttgart. Deswegen fehlt eine Stellungnahme der Linken zum Koalitionsvertrag in der Berichterstattung.