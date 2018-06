Tuttlinger Pflegeheime fürchten Konkurrenz

Jahrelang tut sich nichts, und dann plötzlich das: Zwei Investoren kündigen an, in diesem Jahr Pflegeheime in Tuttlingen errichten zu wollen. Auf Arealen, die nicht mal einen Kilometer voneinander entfernt sind. In einem Zeitraum, der keine zwei Jahre umspannt. Nur: Braucht es in Tuttlingen überhaupt so viele Pflegeheime?

Derzeit gibt es vier Seniorenheime im Stadtgebiet: das Elias-Schrenk-Haus in der Nordstadt, das Altenzentrum St. Anna im Holderstöckle, das Bürgerheim am Klinikum und das Seniorenstift Möhringen. Insgesamt verfügen die Heime über 301 Vollzeit-Pflegeplätze.

Bis 2020, das prognostiziert laut Stadt der zuletzt 2005 veröffentlichte Landespflegeplan, wird Tuttlingen noch etwa 40 Plätze mehr brauchen. Mit den beiden neuen Heimen könnten aber schon 2014 noch einmal gut 200 Plätze hinzukommen.

Heimleiter sind skeptisch

Die Leiter der Tuttlinger Einrichtungen können sich das Engagement der Investoren deshalb kaum erklären. Die aktuellen Häuser seien gut ausgelastet und „der Bedarf ist gedeckt“, sagt Joachim Bucher, Regionalleiter der Stiftung Sankt Franziskus Heiligenbronn, die das Bürgerheim und das Altenzentrum St. Anna betreibt. Einzig im Seniorenstift Möhringen ist die Warteliste für Pflegeplätze derzeit lang. „Wir haben aber ein anderes Einzugsgebiet, viele Anfragen kommen aus Richtung Immendingen, Hattingen oder Eßlingen“, sagt Heimleiterin Marianne Thoma.

Auch die beiden Investoren hatten zunächst nicht mit so starker Konkurrenz gerechnet, glauben aber an ihre jeweiligen Konzepte.

Die Hoepfner BauInvest Plus setzt auf ein modernes Konzept, plant ausschließlich Einzelzimmer. Zudem habe man mit der Casa Reha einen der zehn größten privaten Pflegeheim-Betreiber im Rücken, sagt Projektleiter Hans Steiner von der Hoepfner BauInvest. Die Wohninvest, die ein gemischtes Konzept aus Pflegeplätzen und Betreutem Wohnen plant, war von den Plänen der Konkurrenz zunächst überrascht. „Das geht nicht spurlos an einem vorbei“, sagt Projektbetreuer Candeloro Fiumarra gegenüber unserer Zeitung. Da der Bauantrag seines Unternehmens aber bereits genehmigt ist, setzt er auf den zeitlichen Vorsprung. Mit einem Betreiber sei man nun in den Endverhandlungen, Baubeginn soll nach wie vor im März sein.

Je konkreter die Pläne werden, desto mehr mischt sich Verunsicherung unter die Skepsis der bisherigen Betreiber. Er beobachte die Entwicklung mit leichter Sorge, gibt Joachim Bucher zu. Und natürlich „bedeutet das eine Konkurrenz für uns“, sagt auch Peter Storch, Geschäftsführer des Elias-Schrenk-Hauses.

Private Betreiber werden mehr

Verunsicherung vielleicht auch deshalb, weil sich mit den neuen Pflegeheimen mindestens ein privater Betreiber auf den Tuttlinger Markt wagt. Wie im Rest von Baden-Württemberg dominieren in der Stadt gemeinnützige Stiftungen und kirchliche Betreiber den Pflegebereich.

Aber wer derzeit baut, für den muss es sich auch lohnen, denn Fördergeld gibt es nicht mehr. Zumindest beim Standort kann der Landkreis deshalb auch nicht mitreden, erklärt Sozialdezernent Bernd Mager. Bisher konnten die Pflegeheime geschickt verteilt werden, in jedem Verwaltungsraum gibt es mindestens eins. Das könnte sich jetzt ändern.

- Die Hoepfner Bau Invest Plus hatte im Dezember ihre Pläne veröffentlicht, ein Pflegeheim auf dem alten an der Bismarckstraße bauen zu wollen. Das Heim soll 140 Betreuungsplätze umfassen, die Investitionskosten betragen laut Investor etwa zwölf Millionen Euro. Im Januar soll der Bauantrag eingereicht werden, als Betreiber tritt die Unternehmensgruppe Casa Reha auf.

- Die Wohninvest aus Fellbach plant unter dem Stichwort „Seniorenresidenz“ eine Kombination aus Pflegeheim und Betreutem Wohnen auf dem 76 Pflegeplätze und 44 Wohneinheiten sind vorgesehen. Daneben enhält der Entwurf, der im Oktober im Gemeinderat vorgestellt wurde, eine Parkgarage. Die Kosten für die gesamte Anlage betragen 15 Millionen Euro.