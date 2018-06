Tuttlinger Pastore kämpft um den Aufstieg

Im Bezirk Schwarzwald des Südbadischen Fußballverbandes stehen am Wochenende zwei wichtige Hinspiele im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga beziehungsweise Bezirksliga an. Mit dabei ist auch der FC Weilersbach, der vom Tuttlinger Nunzio Pastore trainiert wird und in dessen Reihen einige ehemalige Tuttlinger Spieler stehen.

Aufstieg zur Landesliga Südbaden

FC Hochemmingen – SV Denkingen (Samstag, 16 Uhr). Bereits in seiner zweiten Bezirksligasaison spielt der FC Hochemmingen um den Aufstieg in die Landesliga. Für den Verein, der viele Jahre in der Kreisliga B sein festes zu Hause hatte, ist es die erstmalige Teilnahme dazu. Trainer Mario Maus und seine Mannschaft freuen sich auf die anstehenden Aufstiegsspiele. „Wir wollen die beiden Spiele ohne den großen Druck für uns einfach genießen. Wir gehen auf alle Fälle aber hochmotiviert die beiden Spiele an und werden alles dafür tun, um die Sensation des Aufstiegs zu schaffen.“ Trainer Maus weiß aber um die starken Offensivkräfte des Zweiten vom Bezirk Bodensee. „Ich konnte mich über verschiedene Stellen gut über den Gegner informieren. Denkingen gilt als kampfstark und kann sich auf drei individuell starke Spieler besonders stützen.“

Der Denkinger Trainer Helmut Wunderlich, der aus Worndorf kommt und früher unter anderem den VfL Mühlheim trainiert hat, stellt sich auf ein schweres Spiel ein. „Das wird keine einfache Aufgabe. Hochemmingen ist eine gute Mannschaft mit viel Qualität.“ Wunderlich wird unabhängig vom Ausgang der Aufstiegsspiele nach dem Sommer in sein drittes Jahr beim SV Denkingen gehen. Das Rückspiel findet am Sonntag, 24. Juni, um 15 Uhr in Denkingen statt.

Aufstieg zur Bezirksliga

SSC Donaueschingen – FC Weilersbach (Sonntag, 15.15 Uhr). Im ersten Aufstiegsspiel zur Bezirksliga hat der Vizemeister der Staffel 2, der SSC Donaueschingen, Heimrecht. Der SSC trifft auf den Dritten der Staffel 1, den FC Weilersbach. Die Weilersbacher rückten an die Stelle der zweitplatzierten zweiten Mannschaft der DJK Villingen, die durch den Abstieg der ersten Mannschaft aus der Landesliga in die Bezirksliga nicht aufsteigen kann.

Trainer Thomas Minzer vom SSC Donaueschingen ist glücklich, mit seinem Team die Aufstiegsspiele bestreiten zu können. Er schätzt Weilersbach als eine starke Mannschaft ein: „Ich sehe die Chancen bei 50 zu 50. Deshalb müssen wir schon unsere beste Leistung abrufen, wenn wir gewinnen wollen.“ Dabei dürfte personell der eine oder andere Spieler nicht zur Verfügung stehen. Minzer: „Aber diesen Umstand haben wir in der Runde immer gut auffangen können.“

Der FC Weilersbach geht nach den Worten von Trainer Nunzio Pastore gut vorbereitet in die erste Aufstiegspartie: „Wir versuchen, ein gutes Resultat für das Rückspiel zu erreichen. Es werden enge Spiele werden. Für beide Teams werden es anstrengende 180 Minuten werden. Ich denke, dass im ersten Spiel noch keine Vorentscheidung um den Aufstieg fallen wird.“ Pastore freut sich mit seiner Mannschaft auf die Aufstiegsspiele: „Wir haben sie sozusagen auf dem silbernen Tablett als Dritter serviert bekommen. Doch wir haben dafür als bestes Offensivteam der Staffel 85 Tore erzielt.“

Nunzio über den Gegner: „Der SSC Donaueschingen ist technisch versiert und hat gute Offensivspieler. Das Spiel ist eine Herausforderung für uns.“